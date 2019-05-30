«Самолет судного дня» впервые показали изнутри

Источник материала: IT.Tut.by

Воздушный командный пункт Военно-воздушных сил США на базе самолета Boeing E-4B Nightwatch, который называют «самолетом судного дня», впервые показали изнутри на видео, пишет « Популярная механика ».

Boeing E-4B Nightwatch официально называется National Airborne Operations Center — воздушный командный пункт. Он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай ядерного апокалипсиса, когда наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Самолет может находиться в воздухе целую неделю при условии регулярной воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва, а каждый E-4B способен поднять в воздух сотню человек.

Один из четырех состоящих на вооружении E-4B всегда готов к вылету в течение нескольких минут. Во время зарубежных поездок президента США «самолет судного дня» непременно сопровождает его, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком». На случай, если глава государства или руководитель Пентагона все же погибнут, предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования войсками другому высокопоставленному лицу.

Четыре самолета Boeing E-4B Nightwatch приписаны к 1-й эскадрилье 55-го авиакрыла и хранятся в ангаре на военной базе «Оффат» в штате Небраска, которая является штаб-квартирой Стратегического командования вооруженных сил США и недавно пострадала от потопа. Экипажи и наземное обслуживание «самолетов судного дня» входят в Боевое авиационное командование ВВС США, которое взаимодействует со Стратегическим командованием США.