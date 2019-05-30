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Китай готовит ответные санкции для иностранных компаний из-за бана Huawei
31.05.2019 23:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
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По информации издания, Китай подготовил ряд мер по ограничению экспорта редкоземельных элементов в США, а также создал собственный черный список иностранных компаний.
Вместе с тем Bloomberg отмечает: на данный момент возможное ограничение экспорта редкоземельных металлов выглядит маловероятным, но вполне возможно в случае усиления торговой войны между США и Китаем. The Verge пишет, что наиболее остро на США может сказаться запрет на поставки неодима, поскольку у американцев нет поставщиков этого металла на пределами Китая.
В список нежелательных компаний могут войти «иностранные предприятия, организации и физические лица, которые не соблюдают правил рынка, нарушают условия контрактов и блокируют поставки по некоммерческим причинами, либо наносят ущерб законным интересам китайских компаний».
Вместе с тем, японская телекоммуникационная корпорация SoftBank объявила, что для построение 5G-сети будет использовать оборудование Nokia и Ericsson. Нынешняя 4G-сеть компании построена на базе компонентов от Huawei.
Напомним: 15 мая США
По данным Bloomberg, сотрудничество с Huawei приостановили Google, а также производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Кроме того, британский производитель чипов ARM поручил своим сотрудникам приостановить все действующие контракты с китайской Huawei и ее «дочками» для соблюдения законодательства США.
Позже власти США выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней. До 19 августа 2019 года компания сможет покупать и использовать компоненты и другие товары из США для поддержки своих сетей и устройств.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Huawei:
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По сообщению Bloomberg, Китай готовится принять меры в ответ на действия США по ограничению бизнеса Huawei. Кратко об этом рассказывает The Verge.
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