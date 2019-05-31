Тест: поймете ли вы айтишника?

Источник материала: IT.Tut.by

Белорусские айтишники, как, впрочем, и зарубежные, разговаривают на собственном жаргоне. Эту смесь русских, английских и инопланетных слов не так-то просто понять. Проверьте, сможете ли вы поддержать беседу со своим знакомым из ПВТ или Кремниевой долины?