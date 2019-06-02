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Будущее уже наступило? Xiaomi показала смартфон с подэкранной камерой

03.06.2019 10:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Президент компании Xiaomi в китайской социальной сети weibo показал смартфоны, в которых камера встроена прямо под экран. Об этом пишет engadget.

По предположению журналиста engadget, в ролике запечатлены прототипы флагмана Mi 9. В них фронтальная камера размещена прямо под стеклом на передней панели. Лин Бин, президент Xiaomi, добавил: «Без дырок, вырезов или выезжающей камеры».

Ранее прототип такого устройства показала и компания Oppo. В опубликованном ей ролике камера при включении экрана становится практически невидимой:

Скорее всего, на такие ухищрения производители идут ради еще большего увеличения экранов без изменения физических размеров смартфонов. Проще говоря, процентное соотношение дисплеев ко всей фронтальной панели увеличивается.

Точных дат анонсов коммерческих аппаратов с такой технологией пока не называется. Ранее в Сети говорили, что подобную особенность в свои топовые гаджеты хочет встроить и компания Samsung.

Смотрите, сколько у нас стоят смартфоны Xiaomi:

 
 
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Президент компании Xiaomi в китайской социальной сети weibo показал смартфоны, в которых камера встроена прямо под экран. Об этом пишет engadget.
 
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