У абонентов домашнего интернета velcom I A1 могут быть проблемы с доступом в Сеть

Источник материала: IT.Tut.by

Сразу несколько пользователей тарифных планов домашнего интернета от velcom | A1 пожаловались на проблемы в работе сети.



Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY

По сообщениям абонентов оператора в Twitter, у пользователей могут наблюдаться затруднения с подключением к Wi-Fi, некоторые сайты при этом не открываются , скорость подключения к Сети оказывается ниже заявленной. По заявлениям абонентов, проблемы возникли еще вчера и на данный момент решить их пока не удалось.

В velcom I A1 подтвердили, что неполадки в работе Сети на самом деле есть. «Действительно, в данный момент у абонентов нашей компании могут наблюдаться технические трудности: низкая скорость, частично отсутствует доступ, проблема с DNS. Ситуация уже передана ответственным специалистам для исправления», — отметили представители компании.