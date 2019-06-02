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У абонентов домашнего интернета velcom I A1 могут быть проблемы с доступом в Сеть
03.06.2019 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сразу несколько пользователей тарифных планов домашнего интернета от velcom | A1 пожаловались на проблемы в работе сети.
По сообщениям абонентов оператора в Twitter, у пользователей могут
В velcom I A1 подтвердили, что неполадки в работе Сети на самом деле есть. «Действительно, в данный момент у абонентов нашей компании могут наблюдаться технические трудности: низкая скорость, частично отсутствует доступ, проблема с DNS. Ситуация уже передана ответственным специалистам для исправления», —
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Сразу несколько пользователей тарифных планов домашнего интернета от velcom | A1 пожаловались на проблемы в работе сети.
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