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«Убийца авианосцев» получил возможность дозаправки в воздухе. Раньше этому мешал договор с США
03.06.2019 12:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М, прозванный «убийцей авианосцев», получил возможность воздушной дозаправки. Об этом в эфире телеканала «Звезда»
Изначально возможность дозаправляться в полете у самолета была. Но после того как в 1979 году США и СССР подписали договор об ограничении стратегических вооружений, штанги дозаправки с бомбардировщика сняли.
По словам летчика, сейчас пришлось «экстренно восстанавливать» штанги дозаправки и трубопроводы, и Ту-22М3М теперь сможет летать 7, 8 или даже 10 часов подряд.
Первый полет модернизированной версии бомбардировщика состоялся 28 декабря 2018 года.
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Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М, прозванный «убийцей авианосцев», получил возможность воздушной дозаправки. Об этом в эфире телеканала...
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