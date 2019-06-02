«Убийца авианосцев» получил возможность дозаправки в воздухе. Раньше этому мешал договор с США

Источник материала: IT.Tut.by

Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М, прозванный «убийцей авианосцев», получил возможность воздушной дозаправки. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал летчик-испытатель конструкторского бюро «Туполев».



Фото: airwar.ru

Изначально возможность дозаправляться в полете у самолета была. Но после того как в 1979 году США и СССР подписали договор об ограничении стратегических вооружений, штанги дозаправки с бомбардировщика сняли.

По словам летчика, сейчас пришлось «экстренно восстанавливать» штанги дозаправки и трубопроводы, и Ту-22М3М теперь сможет летать 7, 8 или даже 10 часов подряд.

Первый полет модернизированной версии бомбардировщика состоялся 28 декабря 2018 года.