WWDC 2019: самое главное с одной из важнейших конференций Apple в этом году

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния, США) компания Apple открыла ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2019. В этот раз производитель решил сосредоточится на обновлениях своих операционных систем и фирменных приложений.





Презентация компании началась со вступительного ролика, в котором люди программируют на компьютерах Apple. После со сцены Тим Кук еще раз поблагодарил разработчиков и отметил, что в этом году Apple сосредоточилась на сервисах. В частности, он упомянул уже анонсированные Apple TV Plus и Apple Arcade.

tvOS для ТВ-приставки и геймпады от PlayStation 4

Начали с tvOS для ТВ-приставки компании: генеральный директор компании Apple заявил , что теперь в системе появится возможность завести отдельные профили для каждого из членов семьи. Кроме того, Apple TV теперь поддерживают геймпады от Xbox One X и PlayStation 4.





В Apple Watch обновился парк циферблатов. Вдобавок на умных часах компании появилось несколько новых приложений, в том числе калькулятор. Плюс появится возможность вести аудиозаметки.

Кроме того, часы будут анализировать активность пользователя и сравнивать ее с тем, как вы вели себя последние 90 дней в сравнении со всем годом; проверять окружающие звуки на предмет опасных для слуха. Еще одна новая функция — менструальный календарь.

Будет дополнено.