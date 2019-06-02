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WWDC 2019: самое главное с одной из важнейших конференций Apple в этом году
03.06.2019 20:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния, США) компания Apple открыла ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2019. В этот раз производитель решил сосредоточится на обновлениях своих операционных систем и фирменных приложений.
Презентация компании началась со вступительного ролика, в котором люди программируют на компьютерах Apple. После со сцены Тим Кук еще раз поблагодарил разработчиков и отметил, что в этом году Apple сосредоточилась на сервисах. В частности, он упомянул уже анонсированные Apple TV Plus и Apple Arcade.
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В Apple Watch обновился парк циферблатов. Вдобавок на умных часах компании появилось несколько новых приложений, в том числе калькулятор. Плюс появится возможность вести аудиозаметки.
Кроме того, часы будут анализировать активность пользователя и сравнивать ее с тем, как вы вели себя последние 90 дней в сравнении со всем годом; проверять окружающие звуки на предмет опасных для слуха. Еще одна новая функция — менструальный календарь.
Будет дополнено.
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Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния, США) компания Apple открыла ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2019. В этот раз производитель решил сосредоточится...
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