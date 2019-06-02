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Apple теперь позволяет использовать геймпады от PlayStation 4

03.06.2019 20:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня Apple на конференции WWDC объявила о новых возможностях своих операционных систем для умных часов и ТВ-приставки.

Apple теперь позволяет использовать геймпады от PlayStation 4

Презентация компании началась с tvOS для ТВ-приставки компании. Тим Кук заявил, что теперь в системе появится возможность завести отдельные профили для каждого из членов семьи. Кроме того, Apple TV теперь поддерживают геймпады от Xbox One X и PlayStation 4.

Apple теперь позволяет использовать геймпады от PlayStation 4

В Apple Watch обновился парк циферблатов. Кроме того, на умных часах компании появилось несколько новых приложений — например, калькулятор. Его предлагают использовать, чтобы быстрее считать процент чаевых для официантов в заведениях. Еще одна новая функция — возможность вести аудио заметки и слушать подкасты.

А еще часы теперь будут анализировать активность пользователя и сравнивать ее с тем, как вы вели себя последние 90 дней в сравнении со всем годом. Так будет легче понять, какого образа жизни придерживается человек — более спокойного или активного.

Кроме того, часы теперь будут проверять окружающие звуки на предмет опасных для слуха — например, слишком громкой музыки. Если с течением времени уровень шума не уменьшится, часы предупредят, что это может негативно сказаться на вашем здоровье. Еще одна новая функция — менструальный календарь.

 
 
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Сегодня Apple на конференции WWDC объявила о новых возможностях своих операционных систем для умных часов и ТВ-приставки.
 
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