Apple представила iOS 13 с темным режимом

Источник материала: IT.Tut.by

На конференции WWDC 2019 кроме обновлений для watchOS и tvOS компания Apple также анонсировала новую версию мобильной iOS — iOS 13.





Тим Кук рассказал, что нынешняя iOS 12 установлена на 85% из всех поддерживающих ее устройств компании. Для сравнения: доля Android 9 — всего 10%.





Крейг Федериги добавил, что на новой iOS 13 распознавание лиц через Face ID станет на 30% быстрее. Кроме того, приложения теперь должны загружаться вдвое быстрее, а обновления системы станут занимать на 50−60% меньше места.

Одно из главных нововведений — темная тема оформления системы. С ее помощью последние смартфоны компании с OLED-экранами будут чуть медленнее разряжаться. Кроме того, в стандартной клавиатуре от Apple теперь по умолчанию поддерживаются свайпы для более быстрого набора текста.





Внимание уделили и мерам по защите информации. Теперь, например, приложения будут присылать отчеты о том, как и когда используют вашу геолокацию. Отслеживать пользователя косвенно, с использованием Bluetooth или Wi-Fi, уже не получится.

Кроме того, теперь логинится в разных сервисах можно будет как анонимно, так и через iCloud. Если сервис попросит указать почту, Apple сможет сгенерировать рандомный адрес, который будет перенаправлять письма на вашу настоящую почту.

Проще говоря, функция Sign in with Apple предложит еще один вариант авторизации, к уже существующим способам с использованием аккаунтов Facebook или Google.





В Apple Music появилась функция «караоке». Теперь текст песен может отображаться в реальном времени во время прослушивания песни. Вместе с iOS 13 Apple представила новые «Карты». Крейг Федериги показал разницу между старой и новой версией на примере Bay Area. Карту США пообещали обновить целиком к концу 2019 года, уточняет TJournal.