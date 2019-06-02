Apple представила новую операционную систему для iPad

Источник материала: IT.Tut.by

На конференции WWDC 2019 компания Apple сегодня объявила об переименовании мобильной iOS для iPad. Теперь система для планшетов будет называться iPadOS.





На домашнем экране теперь можно отображать виджеты, при этом другие иконки приложений будут автоматически группироваться для экономии места на экране. Кроме того, две версии одной и той же программы возможно запускать рядом друг с другом.





На презентации эту функцию продемонстрировали на примере заметок, в которых информацию получалось перетаскивать из одного окна в другое. Впрочем, подобные режим поддерживается и сторонними приложениями — например, от Microsoft.

Обновления коснулись и файловой системы. iPadOS поддерживает внешние USB-накопители в менеджере файлов.





В компании заявляют, что работа в браузере Safari теперь не будет отличаться от той, что пользователи ведут в полноценной десктопной версии приложения на macOS. Браузер также поддерживает полноценный менеджер загрузок.

Из нововведений выделяется и упрощенная навигация жестами. Например, команды копирования, вставки и отмены можно выполнять свайпая тремя пальцами. Кроме того, задержка стилуса Apple Pencil снижена до 9 миллисекунд с 20 миллисекунд.