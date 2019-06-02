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В Минске пройдет чемпионат по скоростному чатингу - победитель получит iPhone

03.06.2019 21:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

5 июня на улице Октябрьской в Минске пройдет чемпионат по скоростному чатингу lemon champ. Белорусы от 6 до 26 лет смогут посоревноваться в скорости набора сообщений в Telegram. 30 лучших участников пройдут в финал, который состоится 7 июня. Человек с самыми быстрыми пальцами получит iPhone XR 64GB.

В Минске пройдет чемпионат по скоростному чатингу - победитель получит iPhone
Изображение: Paul Hanaoka / unsplash.com

Как сообщает пресс-служба velcom | A1, первый этап пройдет в пространстве Dandy Land (Октябрьская 19/4). С 10.00 до 22.00 все желающие, попадающие в возрастной промежуток 6−26, смогут прийти и набрать сообщение на скорость. Регистрироваться заранее не нужно. Единственное, следует захватить с собой документы, по которым можно подтвердить ваш настоящий возраст, или хотя бы их четкую фотографию.

Чатиться участники чемпионата будут со специально разработанным Telegram-ботом: он пришлет 300-символьный текст, который нужно будет быстро переписать и отправить обратно. Бот перепроверит полученное сообщение на ошибки и сообщит участнику время, за которое тот справился с заданием. Для этого на месте предлагают выбрать наиболее удобный смартфон: на базе Android или iOS.

Участники будут соревноваться в возрастных группах: Z — 6−12 лет, Y — 13−17 лет, X — 18−25 лет. Тридцатку чатеров, показавших лучшие результаты в течение дня, — по десять человек из поколений X, Y, Z, — пригласят на финал чемпионата.

Участники, показавшие в финале лучшее время в каждой возрастной категории, получат гигабайты интернет-трафика: 10 ГБ — для победителя поколения Z, 15 ГБ — для Y, а 20 ГБ — для X. Главный приз — iPhone XR 64GB — достанется победителю всего чемпионата. Кроме того, каждые полчаса будут определять промежуточных победителей с лучшим результатом за последние 30 минут — им подарят брендированные повербанки.

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня на улице Октябрьской в Минске пройдет чемпионат по скоростному чатингу lemon champ. Белорусы от 6 до 26 лет смогут посоревноваться в скорости набора сообщений...
 
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