Apple представила свои «самые мощные компьютеры в истории»

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня на WWDC-2019 компания Apple показала «самые мощные из когда-либо созданных Mac». Речь идет о новом поколении Mac Pro.





Компьютер может комплектоваться 28-ядерными процессорами Intel Xeon, системной памяти — вплоть до полутора гигабайт. А еще новые Mac Pro смогут работать одновременно с четырьмя видеокартами Radeon Vega Pro с общей производительностью в 58 терафлопс. Все эти компоненты охлаждаются тремя мощными кулерами.

Проще говоря, новые Mac Pro могут проигрывать сразу три стрима в разрешении 8K или 12 стримов в 4K-разрешении. К компьютеру даже можно приделать колесики для более удобной транспортировки, потому что он слишком тяжелый, чтобы беспроблемно таскать его по офису.