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Apple представила свои «самые мощные компьютеры в истории»
03.06.2019 21:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня на WWDC-2019 компания Apple показала «самые мощные из когда-либо созданных Mac». Речь идет о новом поколении Mac Pro.
Компьютер может комплектоваться 28-ядерными процессорами Intel Xeon, системной памяти — вплоть до полутора гигабайт. А еще новые Mac Pro смогут работать одновременно с четырьмя видеокартами Radeon Vega Pro с общей производительностью в 58 терафлопс. Все эти компоненты охлаждаются тремя мощными кулерами.
Проще говоря, новые Mac Pro могут проигрывать сразу три стрима в разрешении 8K или 12 стримов в 4K-разрешении. К компьютеру даже можно приделать колесики для более удобной транспортировки, потому что он слишком тяжелый, чтобы беспроблемно таскать его по офису.
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Сегодня на WWDC-2019 компания Apple показала «самые мощные из когда-либо созданных Mac». Речь идет о новом поколении Mac Pro.
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