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Apple «убила» iTunes и представила вместо него три новых приложения

03.06.2019 22:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Apple представила новую операционную систему — macOS 10.15 Catalina. Трансляция ежегодной конференции для разработчиков WWDC-2019 ведется на сайте компании, пишет vc.ru.

Apple «убила» iTunes и представила вместо него три новых приложения

Основное изменение в новой системе — технология Catalyst. В Apple утверждают, что она позволит iOS-разработчикам без труда переносить приложения с iPad на macOS.

Также iPad теперь можно использовать как внешний дисплей или графический планшет для macOS-устройств. Также пользователи смогут использовать Apple Pencil для рисования и редактирования фотографий. В новой macOS поддерживается voice control для людей с ограниченными возможностями — например, пользователи смогут надиктовывать текст.

Помимо этого, Apple выпустила приложение Find My для macOS и iOS, объединяющее сервисы Find My Friends и Find My iPhone. Теперь пользователи смогут найти свои устройства, даже если они не подключены к Wi-Fi или мобильной сети.

Apple разделила iTunes в новой версии macOS на три отдельных приложения — Apple Music, TV и «Подкасты». В компании пояснили, что в программу встроили слишком много всего и теперь пора разделить функции, уточняет TJournal.

При подключении iPhone к компьютеру по проводу больше не будет запускаться никаких приложений. Раньше iTunes автоматически предлагал синхронизировать контент. Взаимодействие с iPhone интегрировали в macOS: теперь пользователи могут управлять синхронизацией через кнопку с «яблоком».

 
 
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Apple представила новую операционную систему — macOS 10.15 Catalina. Трансляция ежегодной конференции для разработчиков WWDC-2019 ведется на сайте компании, пишет vc.ru.
 
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