Источник материала: IT.Tut.by

16-летний гимназист из Старых Дорог создал 3D-игру по мотивам Великой Отечественной войны и получил за нее диплом 1 степени, а также приз зрительских симпатий по итогам конференции школьников 7−11 классов с международным участием «Наука настоящего и будущего». Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Изображение: кадр из программы «Минщина» на СТВ

Владислав Жук учится в гимназии № 1 Старых Дорог. «Летом я увлекался фильмами про Великую Отечественную войну, потом когда пришел в школу, решил пообщаться с одноклассниками на эту тему. Мои ожидания оказались ужасны, так как одноклассники плохо знают о Великой Отечественной войне. После того, как игра была мною создана, мы продемонстрировали игру одноклассникам и другим школьникам, и результат был оправдан», — рассказал он.

В виртуальном музее можно прогуляться, рассмотреть экспонаты и проверить знания с помощью онлайн-теста. Отмечается, что с игровой викториной справились всего два члена жюри.

«Он приходил ко мне заниматься на каникулах. Если я говорила: „Влад, может ты придешь к 9 утра? Поспи“. Нет, в 8:02 открывались двери, заходил Влад и мы начинали работу», — отметила Марина Савилович, преподаватель информатики Владислава.

Гимназист мечтает стать программистом. Так что он планирует с начала года продолжить участие в конкурсах, а летом — самостоятельно работать над новыми играми.