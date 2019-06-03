ФСБ запросила ключи шифрования переписки у «Яндекса»

Источник материала: IT.Tut.by

ФСБ несколько месяцев назад потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники, пишет ТАСС.



Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

По информации издания, за прошедшее время «Яндекс» не предоставил в ФСБ ключи, несмотря на то, что по закону на это дается не более десяти дней. Издание напоминает, что ранее из-за отказа предоставить ключи в России суд заблокировал мессенджер Telegram.

«Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта» находятся в российском реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть онлайн-площадок, где пользователи могут обмениваться сообщениями, напоминает РБК. Сoгласнo «закoну Ярoвoй», с 20 июля 2016 гoда Центр oперативнo-технических мерoприятий ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра OРИ передать ему «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет».

Пресс-служба «Яндекса» сообщила ТАСС, что компания работает в полном соответствии с законодательством.

По данным источников РБК, в «Яндексе» считают, что ФСБ трактует норму «закона Яровой» слишком широко.

Как отметил собеседник издания, спецслужба требует предоставить ей сессионные ключи, которые, по сути, позволяют получить доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и дают возможность анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам «Яндекса». При этом источник подчеркивает, что дешифровка всего трафика в рамках пользовательской сессии несет серьезные риски для безопасности.

Непредоставление ключей шифрования в установленный срок считается нарушением кодекса об административных правонарушениях. Штраф может составить до одного миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов), а если после этого компания не предоставит ключи шифрования, то Роскомнадзор вынесет предписание для устранения нарушений в срок до 15 дней, после чего через суд может заблокировать сервисы на территории России, напоминает издание.