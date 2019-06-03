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Посмотрите, как взлетает новая российская ракета ПРО на испытаниях
04.06.2019 11:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Министерство обороны России опубликовало на своем Youtube-канале видео испытаний новой ракеты системы ПРО. Пуск произошел в Казахстане, на полигоне Сары-Шаган, и оказался успешным.
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Но эксперты полагают, что испытываемый образец — усовершеноствованная противоракета 5ЗТ6, состоящая на вооружении в РФ уже порядка 30 лет. За свою историю ракета неоднократно модернизировалась и, по словам специалистов, по многим параметрам не имеет аналогов в мире. Уже стоящие на вооружении образцы имеют скорость до 3 километров в секунду, а скорость нового варианта, по некоторым данным, может составлять 5,5 км/с.
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Министерство обороны России опубликовало на своем Youtube-канале видео испытаний новой ракеты системы ПРО. Пуск произошел в Казахстане, на полигоне Сары-Шаган,...
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