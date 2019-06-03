Посмотрите, как взлетает новая российская ракета ПРО на испытаниях

Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны России опубликовало на своем Youtube-канале видео испытаний новой ракеты системы ПРО. Пуск произошел в Казахстане, на полигоне Сары-Шаган, и оказался успешным.

В официальном сообщении Минобороны указано, что после серии испытаний ракета подтвердила заявленные характеристики и успешно выполнила задачу — условную цель удалось поразить с требуемой точностью. О какой конкретно ракете идет речь, пока неизвестно.

Но эксперты полагают, что испытываемый образец — усовершеноствованная противоракета 5ЗТ6, состоящая на вооружении в РФ уже порядка 30 лет. За свою историю ракета неоднократно модернизировалась и, по словам специалистов, по многим параметрам не имеет аналогов в мире. Уже стоящие на вооружении образцы имеют скорость до 3 километров в секунду, а скорость нового варианта, по некоторым данным, может составлять 5,5 км/с.