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Посмотрите, как взлетает новая российская ракета ПРО на испытаниях

04.06.2019 11:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны России опубликовало на своем Youtube-канале видео испытаний новой ракеты системы ПРО. Пуск произошел в Казахстане, на полигоне Сары-Шаган, и оказался успешным.

В официальном сообщении Минобороны указано, что после серии испытаний ракета подтвердила заявленные характеристики и успешно выполнила задачу — условную цель удалось поразить с требуемой точностью. О какой конкретно ракете идет речь, пока неизвестно.

Но эксперты полагают, что испытываемый образец — усовершеноствованная противоракета 5ЗТ6, состоящая на вооружении в РФ уже порядка 30 лет. За свою историю ракета неоднократно модернизировалась и, по словам специалистов, по многим параметрам не имеет аналогов в мире. Уже стоящие на вооружении образцы имеют скорость до 3 километров в секунду, а скорость нового варианта, по некоторым данным, может составлять 5,5 км/с.

 
 
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Министерство обороны России опубликовало на своем Youtube-канале видео испытаний новой ракеты системы ПРО. Пуск произошел в Казахстане, на полигоне Сары-Шаган,...
 
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