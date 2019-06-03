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Стало известно, когда Xiaomi представит Mi Band 4

04.06.2019 11:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вчера в Сети появились «живые» фото нового фитнес-браслета компании Xiaomi — Mi Band 4. Сегодня стало известно, когда пройдет его официальная презентация, пишет Gizchina.

Стало известно, когда Xiaomi представит Mi Band 4

Анонс устройства в Китае состоится уже 11 июня. Предполагается, что Mi Band 4 оснастят цветным экраном с сенсорной клавишей управления системой, батареей на 135 мАч, датчиком сердцебиения, модулем Bluetooth 5.0, а также NFC (опционально).

Обычная версия Xiaomi Mi Band 4 может стоить около 40 долларов, с NFC-передатчиком — 72 доллара.

Смотрите, сколько у нас стоят предыдущие Mi Band:

 
 
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Вчера в Сети появились «живые» фото нового фитнес-браслета компании Xiaomi — Mi Band 4. Сегодня стало известно, когда пройдет его официальная презентация, пишет Gizchina.
 
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