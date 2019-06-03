Ученые раскрыли загадку галактики без темной материи

Источник материала: IT.Tut.by

В прошлом году астрономы нашли галактику NGC1052-DF2, которая, согласно расчетам, либо имела крайне малое количество темной материи, либо не имела ее совсем. Новое же исследование показало, что данная галактика находится намного ближе к нам, чем полагалось, и, по-видимому, все же содержит темную материю. Об этом сообщает « Популярная механика ».



Фото: NASA/ESA/Pieter van Dokkum

Темная материя — это загадочная невидимая субстанция во Вселенной. Ученые не знают, что это, и никогда не детектировали ее напрямую. Мы знаем о ней потому, что объекты в галактиках движутся быстрее, чем можно было бы рассчитать лишь из видимой массы: потому предполагается наличие некоторой неизвестной субстанции — темной материи.

В прошлом году ученые нашли первую галактику, вероятно не имеющую темной материи, — NGC1052-DF2. Так как открытие поставило под сомнение наше представление о формировании галактик в целом, специалисты решили изучить данную галактику детально. Они обнаружили, что измерения в прошлом исследовании опирались на расстояние, на котором NGC1052-DF2, предположительно, находится от нас, — 64 миллиона световых лет.

Ученые решили заново рассчитать расстояние, используя пять различных методов, в том числе фотометрию космического телескопа «Хаббл», и определили, что на самом деле NGC1052-DF2 находится гораздо ближе к нам: примерно на расстоянии 42 миллиона световых лет. С учетом нового расстояния масса галактики оказывается примерно вполовину меньше массы, рассчитанной ранее, а масса звезд составляет всего около одной четвертой прошлой массы.

Таким образом, не только сама галактика оказалась менее массивной, но и содержание привычной материи в ней оказалось меньше. Это позволяет предполагать, что оставшуюся часть материи составляет невидимая, темная материя.

Впрочем, спустя некоторое время после открытия NGC1052-DF2 ученые нашли галактику NGC1052-DF4, которая, согласно расчетам, почти не имеет темной материи. NGC1052-DF4, как считали ученые, находится близко к NGC1052-DF2, примерно в тех же 63 миллионах световых лет от Земли, и сейчас специалистам предстоит разобраться, насколько новые расчеты применимы и к ней.

Работа , посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о результатах сообщает портал ScienceAlert.