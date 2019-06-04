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Наш смартфон действительно нас подслушивает? Провели эксперимент, чтобы узнать
05.06.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Не первый год существует теория, будто наш смартфон, а вернее, социальные сети и аккаунт Google за нами следят. Так, пользователь Facebook Бипул Лама два дня специально
«Google знает все наши действия наперед»
— Есть такое понятие как look-alike — это показ рекламы по вашим или схожим интересам. Пользователя «читают» по его действиям, посещенным сайтам, тому, как он формирует выбор, и на основании этого показывают рекламу. Но здесь мне сложно объяснить механизм. Как профессионал, я понимаю, что, скорее всего, коллега все же совершал какие-то действия в Сети. Может, он просто забыл, что гуглил этот отрывок (а YouTube подтягивает интересы пользователя из Google). Я лично гуглил, но как ему эта информация передалась? Воздушно-капельным путем?
При этом Андрей Гусаров не считает, что смартфоны действительно прослушиваются. Ведь у них и так достаточно доступа к нашей личной информации.
— Не секрет, что если вы не отключаете определенный набор функций на Android, то Google
Существует предиктивная аналитика, которая предваряет действия пользователя. Я совершенно уверен, что Google знает все наши действия наперед. Например, если вы искали курсы по интернет-маркетингу в Минске и зашли на определенный сайт, то при следующих запросах он будет находиться на более высоких позициях. Это называется персонификация поисковой выдачи. Кроме того, так поисковик понимает, что в будущем вам надо показывать варианты смены работы и переквалификации в зависимости от ваших целей и других ваших поисковых запросов — например, показывать курсы контекстной рекламы.
Реклама клининга после беседы об уборке
Чтобы проверить, действительно ли мой смартфон за мной шпионит, я решила в течение недели произносить рядом с ним слова, которые могут выступить триггером. Не легитимный «окей, Google», а что-то, что может косвенно считываться как запрос к поиску.
Чтобы эксперимент был чистым, я выбрала два предмета — один отвечает моему портрету покупателя, другой нет. Минимум раз в день я говорила кодовые фразы «хочу снова пойти учиться» и «где купить удочки для рыбалки».
Вот примеры рекламы, что показывалась мне в социальных сетях, а также на веб-страницах без AdBlock.
К сожалению — а может, к счастью — эксперимент пошел не по плану. Да, Facebook действительно предложил мне пост о магистратуре в Европе, Instagram — курсы английского, а Яндекс. Директ — жуткого клоуна. Но позже я вспомнила, что вводила в поисковые системы и YouTube запрос «уроки английского», что могло повести алгоритм по желаемому пути.
Что же касается удочек, то вместо них Instagram предложил мне рекламу клининговых фирм: накануне я упомянула в беседе, что хочу заказать мойку окон, и посмотрела расценки на сайте. А на веб-страницах рекламировались товары для грызунов — скорее всего, потому, что я искала колесо в клетку плюс посмотрела на YouTube несколько видео с хомяками.
Из подозрительных активностей я бы отметила возникшую из ниоткуда рекламу витаминов для беременных и подгузников. Позже оказалось, что я уже несколько месяцев забывала вносить данные в свое «женское» приложение и, видимо, оно решило, что я жду ребенка.
Смартфон действительно собирает о нас информацию
Это правда — тот же Google действительно многое о нас знает. Например,
Но не волнуйтесь — все отключается:
В «Яндексе» также можно отключить персонализированную рекламу — вот
Facebook можно уличить в составлении на нас социального
«ВКонтакте» тоже собирает информацию о пользователях. Вы можете запросить сведения о себе
Все гораздо сложнее, чем мы думаем
Если предположить, что мобильные приложения, имеющие доступ к микрофону, действительно нас прослушивают, чтобы показывать рекламу, то возникнет несколько вопросов. Во-первых, такое огромное количество информации, как постоянная запись аудио и расшифровка разговоров, потребовало бы невероятно много места для хранения. Во-вторых, такая технология существенно бы подняла стоимость рекламы. В-третьих, непонятно, почему никто из сотрудников огромных корпораций или «белых» хакеров так и не нашел уязвимость за все эти годы. И, в-четвертых, возможности поисковых систем и соцсетей и без прослушки весьма велики.
Алекс Пацай, ведущий канала
В 2018 году группа ученых Северо-Восточного университета решила проверить теорию о прослушке смартфонов и в течение года
Сам Facebook ответил на подозрения в прослушке еще в июне 2016 года: компания выпустила
Google также утверждает, что не использует аудиозаписи голоса ни для рекламы, ни в каких-либо других целях — до тех пор, пока пользователь не произнесет «окей Google» или не нажмет на значок микрофона, чтобы активировать систему распознавания голоса. Компания также подчеркивает, что не делится аудиофайлами с другими организациями.
Игры разума
Еще одно объяснение происходящему — то, что предмет беседы и последующая реклама на сайтах совпадают случайно. Особенности эволюции и устройства нашего мозга, которые помогли нам выжить, заставляют нас искать всему объяснения и связывать все причинно-следственными отношениями.
На деле же мы видим каждый день в среднем более 400 рекламных объявлений, в том числе на Instagram или Facebook. Но запоминаем только необычное, привлекшее внимание. Естественно, что реклама поездки в Турции, если вы накануне говорили об путевке в жаркие страны с другом, западет вам в память и заставит думать о прослушке.
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Не первый год существует теория, будто наш смартфон, а вернее, социальные сети и аккаунт Google за нами следят. Так, пользователь Facebook Бипул Лама два дня специально...
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