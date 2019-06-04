Наш смартфон действительно нас подслушивает? Провели эксперимент, чтобы узнать

Источник материала: IT.Tut.by

Не первый год существует теория, будто наш смартфон, а вернее, социальные сети и аккаунт Google за нами следят. Так, пользователь Facebook Бипул Лама два дня специально говорил про KitKat, после чего Facebook и Instagram стали предлагать ему рекламу шоколадного батончика. Чтобы проверить или опровергнуть утверждение, что нас прослушивают, 42.TUT.BY провел эксперимент, а также изучил мнения экспертов по данному вопросу.

«Google знает все наши действия наперед»



Учредитель белорусского digital-агентства GUSAROV Group Андрей Гусаров рассказал 42.TUT.BY об одном странном случае. Однажды он беседовал с коллегой о методе замены переменных и привел в пример отрывок из фильма «Двадцать одно», где как раз объясняется данный принцип. На следующий день коллега открыл YouTube и увидел тот самый отрывок в рекомендованных видео.

— Есть такое понятие как look-alike — это показ рекламы по вашим или схожим интересам. Пользователя «читают» по его действиям, посещенным сайтам, тому, как он формирует выбор, и на основании этого показывают рекламу. Но здесь мне сложно объяснить механизм. Как профессионал, я понимаю, что, скорее всего, коллега все же совершал какие-то действия в Сети. Может, он просто забыл, что гуглил этот отрывок (а YouTube подтягивает интересы пользователя из Google). Я лично гуглил, но как ему эта информация передалась? Воздушно-капельным путем?

При этом Андрей Гусаров не считает, что смартфоны действительно прослушиваются. Ведь у них и так достаточно доступа к нашей личной информации.

— Не секрет, что если вы не отключаете определенный набор функций на Android, то Google доступны все ваши перемещения. Помимо этого, поисковая система может записывать ваши телефонные разговоры (отметим, что, по утверждению Google, аккаунт сохраняет ваши разговоры только после фразы «окей, Google» или нажатия на значок микрофона. — Прим. 42.TUT.BY). Вам показывают рекламу, исходя из ваших обширных интересов, сайтов, которые вы посещаете, сообществ, на которые вы подписаны, постов, которые вы лайкаете и репостите, — если речь про социальные сети. Причем показывают не тогда, когда потребность уже сформирована, а немного заранее.

Существует предиктивная аналитика, которая предваряет действия пользователя. Я совершенно уверен, что Google знает все наши действия наперед. Например, если вы искали курсы по интернет-маркетингу в Минске и зашли на определенный сайт, то при следующих запросах он будет находиться на более высоких позициях. Это называется персонификация поисковой выдачи. Кроме того, так поисковик понимает, что в будущем вам надо показывать варианты смены работы и переквалификации в зависимости от ваших целей и других ваших поисковых запросов — например, показывать курсы контекстной рекламы.

Реклама клининга после беседы об уборке

Чтобы проверить, действительно ли мой смартфон за мной шпионит, я решила в течение недели произносить рядом с ним слова, которые могут выступить триггером. Не легитимный «окей, Google», а что-то, что может косвенно считываться как запрос к поиску.

Чтобы эксперимент был чистым, я выбрала два предмета — один отвечает моему портрету покупателя, другой нет. Минимум раз в день я говорила кодовые фразы «хочу снова пойти учиться» и «где купить удочки для рыбалки».

Вот примеры рекламы, что показывалась мне в социальных сетях, а также на веб-страницах без AdBlock.













К сожалению — а может, к счастью — эксперимент пошел не по плану. Да, Facebook действительно предложил мне пост о магистратуре в Европе, Instagram — курсы английского, а Яндекс. Директ — жуткого клоуна. Но позже я вспомнила, что вводила в поисковые системы и YouTube запрос «уроки английского», что могло повести алгоритм по желаемому пути.

Что же касается удочек, то вместо них Instagram предложил мне рекламу клининговых фирм: накануне я упомянула в беседе, что хочу заказать мойку окон, и посмотрела расценки на сайте. А на веб-страницах рекламировались товары для грызунов — скорее всего, потому, что я искала колесо в клетку плюс посмотрела на YouTube несколько видео с хомяками.







Из подозрительных активностей я бы отметила возникшую из ниоткуда рекламу витаминов для беременных и подгузников. Позже оказалось, что я уже несколько месяцев забывала вносить данные в свое «женское» приложение и, видимо, оно решило, что я жду ребенка.

Смартфон действительно собирает о нас информацию



Изображение: Morgan Ray Schweitzer / behance.net

Это правда — тот же Google действительно многое о нас знает. Например, здесь хранятся все данные из вашего аккаунта. Тут — ваш портрет, согласно которому персонализируется реклама (отключить ее можно по ссылке либо при помощи специального расширения ). На этой карте показываются все ваши перемещения (отключить эту функцию можно здесь ). А еще Google хранит список продуктов , которыми вы когда-либо пользовались, историю поисковых запросов , в том числе голосовых , перечень просмотренного видео на YouTube, и, конечно, сохраненные пароли .

Но не волнуйтесь — все отключается: здесь и здесь .



Чтобы отключить персонализированную рекламу в Google, переместите бегунок

В «Яндексе» также можно отключить персонализированную рекламу — вот тут следует убрать галочки напротив пунктов «учитывать мои интересы», «учитывать мое местоположение» и так далее.





Facebook можно уличить в составлении на нас социального досье — от общих сведений о возрасте и гендере до лайков под постами (особенно обратите внимание на раздел « Реклама », где можно отключить персонификацию рекламных объявлений).

«ВКонтакте» тоже собирает информацию о пользователях. Вы можете запросить сведения о себе здесь и получить архив, где будет множество данных, начиная от перечня подарков (когда и от кого) и заканчивая списком интересов для таргетирования рекламы.

Все гораздо сложнее, чем мы думаем

Если предположить, что мобильные приложения, имеющие доступ к микрофону, действительно нас прослушивают, чтобы показывать рекламу, то возникнет несколько вопросов. Во-первых, такое огромное количество информации, как постоянная запись аудио и расшифровка разговоров, потребовало бы невероятно много места для хранения. Во-вторых, такая технология существенно бы подняла стоимость рекламы. В-третьих, непонятно, почему никто из сотрудников огромных корпораций или «белых» хакеров так и не нашел уязвимость за все эти годы. И, в-четвертых, возможности поисковых систем и соцсетей и без прослушки весьма велики.

Алекс Пацай, ведущий канала «Информация опасносте» в комментарии «Афиша Daily» отметил, что у того же Facebook есть возможность показывать рекламу по определенным параметрам, если они пересекаются с данными друзей. «Например, кто-то из друзей что-то гуглил или заходил на сайт. Пиксель Facebook (код, который позволяет отслеживать действия посетителей сайта и настраивать рекламу) есть на миллионах сайтов, а трекинг работает через друзей и между устройствами. Большинство тех, кто верит в миф о прослушке, просто не представляют масштабы слежки Facebook за пользователями, — говорит он. — Я склонен верить в совмещение различных источников данных о пользователях — зачастую даже неочевидных, — которые приведут к неожиданному показу релевантной рекламы. Например, друг, с которым я когда-то ездил в отпуск, какое-то время назад погуглил некое экзотическое направление. Затем мы с ним встретились и, возможно, обсуждали это. Facebook мог получить данные о местоположении двух пользователей, а алгоритм отработать материал о совместной поездке, найти историю поисковых запросов друга и показать мне рекламу. Для меня это будет выглядеть так, будто Facebook подслушал разговор».

В 2018 году группа ученых Северо-Восточного университета решила проверить теорию о прослушке смартфонов и в течение года тестировала на десяти смартфонах на Android 17 тысяч популярных приложений. Исследователи фиксировали объем трафика и файлы, которые они отправляют, однако им не удалось обнаружить ни одного случая, когда приложение действительно отправляло на сервер аудиофайл.

Сам Facebook ответил на подозрения в прослушке еще в июне 2016 года: компания выпустила заявление о том, что она «не использует микрофон телефона для формирования объявлений или изменения того, что вы видите в ленте новостей». Соцсеть утверждает, что использует микрофон, только когда пользователь «активно использует конкретную функцию, требующую [работы с] аудио» — например, снимает видео.

Google также утверждает, что не использует аудиозаписи голоса ни для рекламы, ни в каких-либо других целях — до тех пор, пока пользователь не произнесет «окей Google» или не нажмет на значок микрофона, чтобы активировать систему распознавания голоса. Компания также подчеркивает, что не делится аудиофайлами с другими организациями.

Игры разума

Еще одно объяснение происходящему — то, что предмет беседы и последующая реклама на сайтах совпадают случайно. Особенности эволюции и устройства нашего мозга, которые помогли нам выжить, заставляют нас искать всему объяснения и связывать все причинно-следственными отношениями.

На деле же мы видим каждый день в среднем более 400 рекламных объявлений, в том числе на Instagram или Facebook. Но запоминаем только необычное, привлекшее внимание. Естественно, что реклама поездки в Турции, если вы накануне говорили об путевке в жаркие страны с другом, западет вам в память и заставит думать о прослушке.