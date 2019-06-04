Молодая пара из США скончалась на отдыхе. Врачи не понимают, из-за чего

Источник материала: IT.Tut.by

Молодая пара из Техаса (США), Мишель и Дэвид Пол, скончались во время отдыха на Фиджи из-за «загадочного заболевания». Об этом пишет ресурс Live Science со ссылкой на NBC.



Фиджи. Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

По сообщению издания, 22 мая пара прибыла на отдых, оставив двухлетнего сына с родителями в Штатах. Хотя Мишель и Дэвид не жаловались на проблемы со здоровьем до отъезда на Фиджи (мужчина и вовсе работал в аэрокосмической и оборонной компании Lockheed Martin), через некоторое время у них началась рвота и диарея. Они также жаловались на онемение рук.

Пара обратилась в местную больницу, из которой их выписали через пару дней. Позже состояние Мишель и Дэвида ухудшилось, 25 мая родным Мишель сообщили о ее смерти. В тот момент Дэвид находился в критическом состоянии, его хотели перевезти в более совершенный медцентр в Австралии. Сделать это не удалось — вскоре мужчина также скончался.

ABC News пишет , что «пара могла заразиться каким-то вирусом», но это пока не подтверждено. Министерство здравоохранения Фиджи заявило, что «преждевременно рассуждать о причине смерти, пока расследование не завершено». Центр по контролю и профилактике заболеваний США будет следить за проходящим расследованием.