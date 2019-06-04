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Молодая пара из США скончалась на отдыхе. Врачи не понимают, из-за чего
05.06.2019 11:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Молодая пара из Техаса (США), Мишель и Дэвид Пол, скончались во время отдыха на Фиджи из-за «загадочного заболевания». Об этом
По сообщению издания, 22 мая пара прибыла на отдых, оставив двухлетнего сына с родителями в Штатах. Хотя Мишель и Дэвид не жаловались на проблемы со здоровьем до отъезда на Фиджи (мужчина и вовсе работал в аэрокосмической и оборонной компании Lockheed Martin), через некоторое время у них началась рвота и диарея. Они также жаловались на онемение рук.
Пара обратилась в местную больницу, из которой их выписали через пару дней. Позже состояние Мишель и Дэвида ухудшилось, 25 мая родным Мишель сообщили о ее смерти. В тот момент Дэвид находился в критическом состоянии, его хотели перевезти в более совершенный медцентр в Австралии. Сделать это не удалось — вскоре мужчина также скончался.
ABC News
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Молодая пара из Техаса (США), Мишель и Дэвид Пол, скончались во время отдыха на Фиджи из-за «загадочного заболевания». Об этом пишет ресурс Live Science со ссылкой...
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