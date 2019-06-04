Участник Emerge считает, что жюри нечестно выбрало финалистов. Спросили у организаторов

Источник материала: IT.Tut.by

В Минске завершается EMERGE — технологическая конференция-фестиваль, которая собирает перспективные стартапы из Восточной и Центральной Европы. В частности, на Startup Alley — выставочной зоне — разместилось 128 проектов. Не так давно прошел четвертьфинал, на котором должны были выбрать десятку финалистов. Однако не все остались довольны решением жюри.



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«В финал прошли стартапы только из второй группы»

В 42.TUT.BY обратился один из участников конференции, который утверждает, что решение жюри по отбору финалистов было необъективным.

— Позавчера был четвертьфинал среди стартапов. Все делали питчи, и пройти должны были 50 участников из более чем 200. Мы попали в эти 50. Вчера история с питчами повторилась. 50 стартапов поделили на две группы по 25 в каждой. Одни выступали до обеда, вторые после обеда. Их поделили по алфавиту.

Вчера вечером объявили десять стартапов, которые прошли в финал. И, что удивительно — все эти десять стартапов были из второй группы выступающих (после обеда). Если говорить про алфавит, то примерно от M-Z в первой букве названия стартапов.

В Telegram-чате, где были собраны организаторы плюс стартапы, не очень поняли, как такое может произойти. Кто-то даже посчитал вероятность, что из 50 стартапов десять выберут из второй части — она составила меньше одной сотой процента.

Начали выяснять. Просили обнародовать баллы. Организаторы сказали, что не хотят подставлять членов жюри. Мы попросили без имен показать балы. Нам отказали.

Народ начал спрашивать: были ли те же самые члены жюри или нет? Организаторы сказали да. Люди начали выяснять этот вопрос. Оказалось, что все не так.

На первой части в жюри сидели важные люди из солидных организаций с прожженным опытом. Они выставляли оценки после питча у себя в листочках по каждому стартапу. Как потом многие поняли, оценки были не очень высокими. Люди серьезные — оценки серьезные.

Ко времени выступлений второй группы они, похоже, устали, их решили заменить людьми менее опытными, а, вполне возможно, «абы посидели». И эти ребята поставили второй группе оценки намного выше, чем первый состав жюри.

В итоге в финал прошли стартапы только из второй группы. В Telegram стартапы ругаются с организаторами, те не идут на уступки. Мы выступали с предложениями, чтобы хотя бы пять лучших из 25 из первой группы взять в финал. Организаторы и здесь отказали. В итоге старайся не старайся, а результат решает организационный момент.

Комментарий организатора

Чтобы прояснить ситуацию, мы обрались за комментарием к Алине Безугловой, со-основателю Emerge.



По словам Алины, стартап-конкурс полностью проходит по принципам международных конференций. Сперва участники подают онлайн-заявки, позже их рассматривает жюри.

Четвертьфинал проходил за день до конференции: весь день сто с лишним стартапов презентовали свои проекты, а специалисты их слушали.

— У нас шесть критериев отбора, которые заранее размещались на сайте. В частности, инвестиции в проект не должны превышать один миллион евро; продукт должен быть глобальным (масштабируемым); у компании должен быть работающий прототип или готовый продукт; продукт должен быть готовым показать цифры по привлеченным клиентам, скачиваниям и подпискам — что-то, указывающее на его реальную ценность, — уточнила Алина.

У жюри были листы с этими критериями, и на бланках выставлялись баллы от одного до десяти. Вместе с тем Алина не отрицает, что в разных батчах (группах презентаций) в жюри были разные люди.

— Жюри состояло из предпринимателей, инвесторов, экспертов в определенных отраслях, потому что стартапы из-за их количества и времени, требуемого на презентации, подразделялись по индустриям либо технологиям. У нас было сто с лишним стартапов, презентации шли с утра до самого вечера. Совершенно невозможно, чтобы их выслушивали одни и те же люди в этих группах. После пяти-десяти презентаций у любого теряется концентрация.

После четвертьфинала жюри выставляет всем стартапам оценки — от одного до десяти по шести критериям. В итоге получается сумма этих баллов, и в конце дня организаторы подсчитывают общее количество очков по каждому стартапу и заносят их в единую таблицу, которую мы готовы показать. На основании общего количества баллов формируется список лидеров.

Алина также пояснила, почему жюри не выбрало лучшего из каждой группы:

— У нас не было принципа деления по батчам. То есть не стояло задачи, по которой из каждого из батчей нужно взять самого лучшего участника. Конкурс у нас общий, по профилям. Батчи делились по временным слотам — просто потому, что невозможно слушать их в режиме нон-стоп.

Проще говоря, если, допустим, подалось десять команд по help tech (по тематике здоровья), и все они оказались более продвинутыми, чем, например, по тематике спорта, то топ-10 окажется из одного батча. «Нет никакой закономерности, это просто случайность, что стартапы попали в одну группу», — уточнила Алина.

— В полуфинале механика по баллам такая же, как и на четвертьфинале. Те же бланки, те же шесть критериев, общее количество баллов по каждому стартапу, единая таблица. В конце дня мы подсчитали количество баллов, и получилось так, что десять выбранных стартапов совершенно случайно оказалось из одной группы.

Один из этих десяти стартапов не сможет участвовать в финале — так освободилось вакантное место. По нашему принципу выбора ему на смену пришел другой стартап из этой же группы, который по количеству баллов был на 11 месте.

Мы это анонсировали компаниям вчера вечером. Они до сих пор считают, что нужно было выбирать равное количество из каждого батча. Но у нас изначально был не такой принцип. На других конкурсах, возможно, это имеет смысл, если в финале жюри делит приз по разным направлениям: самый лучший стартап в «здоровье», «спорте» и так далее. Тогда это абсолютно оправдано — когда выбирают лучшего из каждой группы.

Но поскольку у нас один приз, он никак не завязан ни на индустрии, ни на технологии: как я поясняла, разделение ранее было чисто из-за времени — получилось так, как получилось.

Мы пошли навстречу стартапам. Один из финалистов, выбранный на замену выбывшему, предложил организаторам остановиться на финалисте из первой группы, откуда никого не выбрали. Мы посмотрели по нашей таблице, кто на 12 месте — и там действительно оказался стартап из первой группы. Организаторы пошли навстречу ребятам и потому вместо десяти стартапов в финале будет целых 11 (десять из одной группы и один — из другой).

Мы ничего не скрываем и не хотим давать кому-либо привилегии. Я считаю, будет нечестно по отношению к другим стартапам менять правила на ходу. Может, в следующем году мы учтем фидбэк и изменим правила или оставим так же.