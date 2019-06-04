В Йемене стреляют из пушки Великой Отечественной войны, которую взгромоздили на «Тойоту»

Источник материала: IT.Tut.by

В Йемене силы хуситов используют в качестве самоходки вездеход «Тойота», на который они водрузили советскую дивизионную 76-мм пушку ЗиС-3. Видео, на котором импровизированная САУ ведет огонь, появилось в твиттере.

На кадрах ролика видно, что заслуженное советское орудие, которое пошло в серию еще в 1942 году, ведет огонь прямой наводкой. В один момент на позициях противника в небо поднимается столб черного дыма — вероятно, пушке удалось во что-то попасть. Какой объект конкретно был поражен, понять затруднительно.

ЗиС-3 производилась в Советском Союзе огромными сериями, всего было изготовлено почти 50 тысяч экземпляров. Во время Великой Отечественной немцы прозвали это орудие «ратш-бум» — из-за высокой скорости снаряда он долетал до противника раньше, чем раздавался звук выстрела. Масса пушки в боевом положении составляет порядка 1200 кг — это позволяет располагать ее в кузове «Тойоты» без проблем, что и доказали хуситы. Цели ЗиС-3 может поражать на расстоянии до 13 км.