ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия поставит в строй 30 новых межконтинентальных баллистических ракет до конца года

05.06.2019 19:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Более 30 межконтинентальных баллистических ракет будет введено в боевой состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца 2019 учебного года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение, распространенное в среду пресс-службой Минобороны.

Россия поставит в строй 30 новых межконтинентальных баллистических ракет до конца года
Фото: twitter.com/molniaarmiya

«До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76%, и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания», — отмечается в пресс-релизе.

Как уточнили в военном ведомстве, сейчас продолжаются работы по созданию нового ракетного комплекса «Сармат». Также до конца года ожидается поставка свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Это позволит поставить на боевое дежурство ракетные полки ПГРК «Ярс» в трех ракетных соединениях (Иркутском, Барнаульском и Йошкар-Олинском), «двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения „Авангард“ в Ясненском ракетном соединении».

1 июня в ВС РФ стартовал летний период обучения. В ходе зимнего периода обучения более 15 ракетных полков стационарного базирования и свыше 20 ракетных полков мобильной группировки РВСН отработали учебно-боевые задачи во время боевого дежурства. Они выполнялись с выводом на маршруты боевого патрулирования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 30 межконтинентальных баллистических ракет будет введено в боевой состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца 2019 учебного года....
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Йемене стреляют из пушки Великой Отечественной войны, которую взгромоздили на «Тойоту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика