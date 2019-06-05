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В Великобритании прошел воздушный парад, посвященный высадке в Нормандии
06.06.2019 13:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
5 июня 2019 года в британском Портсмуте прошли торжества, посвященные «Дню Д» — высадке в Нормандии войск союзников, что послужило началом открытия второго фронта.
В рамках празднеств прошел воздушный парад, в котором приняло участие больше двух десятков самолетов и вертолетов. Среди прочих участников была команда по аэробатике (исполнению фигур высшего пилотажа) RAF Aerobatic team.
В презентационном ролике к параду было заявлено участие даже самолетов Второй мировой — истребителей Supermarine Spitfire и Hawker Hurricane, благодаря котором была выиграна «Битва за Британию». Но на видео их, к сожалению, не видно.
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5 июня 2019 года в британском Портсмуте прошли торжества, посвященные «Дню Д» — высадке в Нормандии войск союзников, что послужило началом открытия второго...
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