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Подсчитано, сколько пластика едят люди

06.06.2019 14:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В организм взрослого человека с пищей и вдыхаемым воздухом попадает до 121 тысячи микрочастиц пластика за год, и это не предел — обработаны результаты анализа лишь 15% наиболее распространенных продуктов. Об этом пишет ресурс «Популярная механика».

Подсчитано, сколько пластика едят люди
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Виктории, проанализировав 26 научных работ, в которые вошло суммарно 3600 образцов и получены данные по 402 показателям. Результаты работы опубликованы на ресурсе Американского химического общества в среду, 5 июня.

Из них следует, что общее количество попадающих в организм человека микрочастиц пластика составляет до 81, 121, 74 и 98 тысяч для мальчиков, взрослых мужчин, девочек и взрослых женщин соответственно. Если оценивать только загрязнение пищи, то этот показатель составит от 39 до 52 тысяч микрочастиц на человека в зависимости от возраста и пола.

Значительное количество фрагментов пластика содержится в бутилированной воде — если человек выпивает свою дневную норму жидкости из пластиковых бутылок, он за год поглощает дополнительные 90 тысяч микрочастиц. Немало пластика оказалось и в алкогольных напитках, почти в 7,5 раз больше, чем в водопроводной воде: в среднем 32 микрочастицы на литр против 4,2. В общих результатах поглощения пластика этот показатель не учитывался, то есть это означает что реальное количество микрочастиц пластика проходящее через организм человека может быть значительно больше.

В источниках научной работы канадских специалистов использовались данные по продуктам, покрывающим лишь около 15% калорий, которые поглощают жители Северной Америки. Микрочастицы пластика — фрагменты различных полимеров размером до 130 микрометров (чуть более 0,1 миллиметра).

Несмотря на большое внимание исследователей к вопросу, биологическая роль таких загрязнений пока не установлена, как нет и подтверждения однозначно негативного влияния на флору и фауну. В организме человека большая часть микрочастиц пластика не задерживается и выходит естественным путем из ЖКТ либо со слизью из легких.

Однако опасения вызывает тот процент, что задерживается — существуют предположения, что микрочастицы пластика могут быть ассоциированы с нарушениями иммунного ответа организма, интоксикацией тяжелыми металлами, а также нарушениями в работе внутренних органов.

 
 
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В организм взрослого человека с пищей и вдыхаемым воздухом попадает до 121 тысячи микрочастиц пластика за год, и это не предел — обработаны результаты анализа...
 
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