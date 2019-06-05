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Nokia 2.2 представлен официально. Цена - 100 долларов

06.06.2019 15:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

HMD Global представила новый смартфон — Nokia 2.2. Главная особенность гаджета — относительно невысокая цена. Об этом сообщает FoneArena.

Nokia 2.2 представлен официально. Цена - 100 долларов

У аппарата экран на 5,71 дюйма с разрешением HD+ и вырезом-каплей, процессор MediaTek Helio A22 (12-нм), до 3 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 9. Кроме того, смартфон входит в программу Android One. Это значит, что на него быстрее будут приходить обновления прошивки.

Nokia 2.2 представлен официально. Цена - 100 долларов

Объем аккумулятора аппарата — 3000 мАч. Основная камера — на 13 Мп, фронтальная — на 5 Мп. Сканера отпечатков пальцев в устройстве не предусмотрено, но есть функция активации по лицу. За версию с 2/16 ГБ памяти будут просить около 100 долларов, 3/32 ГБ — 115 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Nokia:

 
 
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HMD Global представила новый смартфон — Nokia 2.2. Главная особенность гаджета — относительно невысокая цена. Об этом сообщает FoneArena.
 
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