В России создадут свои вертолетоносцы - аналоги «Мистралей»

Источник материала: IT.Tut.by

В 2020 году в России начнут проектировать универсальные корабли-доки, аналогичные французским вертолетоносцам типа «Мистраль». Об этом сообщает «Российская газета».





По информации источника, ВМФ России уже готов заказать два таких корабля, каждый из которых сможет нести 12−16 вертолетов. Первый вертолетоносец обещают передать флоту уже в 2025 году.

Кто конкретно будет проектировать корабли-доки, пока неизвестно — разработчика выберут по конкурсу среди проектно-конструкторских бюро.

Напомним, что в 2011 году Россия заключила с Францией контракт на поставку двух вертолетоносцев «Мистраль». Однако через некоторое время из-за вступивших в силу антироссийских санкций сделку отменили. Теперь Россия собирается строить вертолетоносцы сама.