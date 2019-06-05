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В России создадут свои вертолетоносцы - аналоги «Мистралей»
06.06.2019 15:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В 2020 году в России начнут проектировать универсальные корабли-доки, аналогичные французским вертолетоносцам типа «Мистраль». Об этом
По информации источника, ВМФ России уже готов заказать два таких корабля, каждый из которых сможет нести 12−16 вертолетов. Первый вертолетоносец обещают передать флоту уже в 2025 году.
Кто конкретно будет проектировать корабли-доки, пока неизвестно — разработчика выберут по конкурсу среди проектно-конструкторских бюро.
Напомним, что в 2011 году Россия заключила с Францией контракт на поставку двух вертолетоносцев «Мистраль». Однако через некоторое время из-за вступивших в силу антироссийских санкций сделку отменили. Теперь Россия собирается строить вертолетоносцы сама.
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В 2020 году в России начнут проектировать универсальные корабли-доки, аналогичные французским вертолетоносцам типа «Мистраль». Об этом сообщает «Российская...
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