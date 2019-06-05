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В Беларуси разрешили сбивать беспилотники. Где и как летать, чтобы сохранить дрон

06.06.2019 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Александр Лукашенко 5 июня подписал указ № 215, который разрешает применять силу и различные спецсредства против беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, осуществляющих полеты в запретных зонах в нарушение установленного порядка. Кроме того, 20 мая был подписан указ № 191, который запрещает использование беспилотников в определенных зонах Минска и Минского района на время Европейских игр. Чтобы понять, как и где летать, 42.TUT.BY побеседовал с представителем Белорусской федерации беспилотной авиации.

Почему на Европейских играх нельзя пользоваться беспилотниками?

Если кратко — в целях дополнительной безопасности. Например, в России во время чемпионата по футболу — 2018 полеты были ограничены в радиусе 110 километров вокруг 11 городов-участников.

В Минске и Минском районе условия мягче. Согласно указу № 191, с 17 июня по 2 июля будет запрещено использовать беспилотные летательные аппараты и авиамодели на спортивных объектах и в иных местах проведения спортивных соревнований, местах расположения гостиниц и аналогичных средств размещения, предназначенных для пребывания участников Европейских игр, в специально оборудованных местах для болельщиков (фан-зонах).

Однако, как справедливо замечает заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации Глеб Бондарик, сегодня не существует точной карты с «запретными» объектами, поэтому лучше отказаться от использования дронов на 10 дней. «К вам могут подойти, вежливо попросить и, пока вы не взлетели, изъять ваш БПЛА (авиамодель)», — добавляет он.

Запрет коснется всех?

Нет, не всех. Исключение — беспилотники (их еще называют БЛА или БПЛА), авиамодели, принадлежащие государственным органам и используемые в целях, связанных с проведением Европейских игр.

Как пояснили Глебу Бондарчику в Дирекции II Европейских игр, это касается беспилотников, используемых «официальными вещателями» — аккредитованными СМИ. Чтобы получить разрешение, следует вначале обратиться в Дирекцию, чтобы они «дали добро» на бумаге, а уже потом отправляться в Генеральный штаб Вооруженных сил за разрешением на аэрофотосъемку с официальным обоснованием. Если вы подрядчик аккредитованных СМИ, то нужно заручиться договором или письмом от издания и также обращаться в Генеральный штаб с пакетом документов.

Но по словам заместителя председателя федерации, согласования не занимают много времени.

Если я не получил (а) разрешение, что мне грозит?

В указе сказано, что если вы решите запустить БПЛА, авиамодель в нарушение названного запрета, органы внутренних дел могут изъять беспилотник и вернуть его после 2 июля.

Скорее всего, нарушителю может грозить административное наказание. Все же статья 18.41 «Нарушение правил использования воздушного пространства либо правил использования авиамоделей КоАП» действует и после окончания Европейских игр.

После Европейских игр можно проводить съемку с воздуха?

Напомним, что по законодательству любая аэросъемка со стабилизированной камерой требует разрешения Генерального штаба. Причем после полета придется предоставить весь отснятый материал.

Если камера не стабилизированна (встроена в корпус), то разрешения и предоставления фото не нужно.

Плюс съемку в Минске и на массовых мероприятиях в запретных зонах или зонах, где запрещено использование авиамоделей, или в зонах, где проводятся охранные мероприятия, нужно согласовать также со Службой безопасности президента.

А за пределами Минска будут сбивать беспилотники?

В указе № 215 говорится, что запрещено совершать полет без разрешения в «зонах, запрещенных для использования авиамоделей, и в запретных зонах соответственно». Иначе военнослужащие и работники органов внутренних дел, военизированной охраны вправе пресечь полет и даже повредить и уничтожить беспилотник.

Запретные зоны можно посмотреть на карте на сайте Белорусской федерации беспилотной авиации. Более подробно можно прочесть в телеграм-канале «Использование авиамоделей и БЛА в Беларуси».

Чтобы использовать БПЛА в запретной зоне, тоже нужно получить разрешение в Генеральном штабе.

Также полеты ограничиваются согласно требованиям, предъявляемым службой безопасности президента в соответствии с законом «О государственной охране». То есть не стоит запускать дроны рядом с первыми лицами государства.

Будут ли делать предупредительный выстрел в воздух?

Прежде всего расскажем о том, чем могут сбивать БПЛА. Как поясняет Глеб Бондарчик, существуют системы кинетического и некинетического подавления беспилотников. Кинетические системы — это, например, тот же автомат Калашникова. А некинетические — это «глушилки» либо системы нейтрализации. Их производят во многих странах, в том числе в Беларуси (например, отечественная система «Гроза-Р»).

Системы могут подавлять канал управления или GPS-канал. Существуют даже беспилотники, которые набрасывают сеть на другой беспилотник.

Виды оружия или техники, используемых против БПЛА, авиамоделей, интенсивность их применения и физической силы остаются на усмотрение военных и силовиков. Однако Глеб Бондарчик отмечает, что будет «категорически рекомендовать систему глушения как крайнюю меру».

А мне заплатят за сбитый беспилотник?

Нет, хозяину дрона не возместят. При этом возмещение вреда третьим лицам будет проводиться в соответствии с Гражданским кодексом РБ. Кто именно заплатит — только владелец или сотрудник служб, или оба — решит суд в зависимости конкретной ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 5 июня подписал указ № 215, который разрешает применять силу и различные спецсредства против беспилотных летательных аппаратов...
 
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