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«Ожерелье, человеческий нос». Instagram собирает данные о вас, и они очень странные
07.06.2019 09:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пользователь Twitter узнал, как в Instagram посмотреть персональные темы, на основании которых в ленте профиля публикуется таргетированная реклама, и был удивлен, потому что ничего такого мужчине не нравится. Теперь в соцсети массово постят списки тем инстаграма, которые никак не совпадают с интересами людей. Об этом
Пользователь Эрик Гинсбург в своем профиле опубликовал инструкцию, которая позволяет посмотреть, какие темы Instagram рекомендует для рекламы в ленте. Гинсбург сам проверил свой список интересов, и результаты его озадачили.
Подписчики Гинсбурга тут же начали публиковать списки своих тем, и они их тоже озадачили.
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