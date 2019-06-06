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«Ожерелье, человеческий нос». Instagram собирает данные о вас, и они очень странные

07.06.2019 09:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пользователь Twitter узнал, как в Instagram посмотреть персональные темы, на основании которых в ленте профиля публикуется таргетированная реклама, и был удивлен, потому что ничего такого мужчине не нравится. Теперь в соцсети массово постят списки тем инстаграма, которые никак не совпадают с интересами людей. Об этом сообщает Medialeaks.

«Ожерелье, человеческий нос». Instagram собирает данные о вас, и они очень странные
Фото: pixabay.com

Пользователь Эрик Гинсбург в своем профиле опубликовал инструкцию, которая позволяет посмотреть, какие темы Instagram рекомендует для рекламы в ленте. Гинсбург сам проверил свой список интересов, и результаты его озадачили.

Новая игра!

1. В вашем инстаграме кликаете на Настройки > Безопасность > Доступ к данным > Реклама (интересы, учитывающиеся при показе рекламы).
2. Смеетесь над тем, насколько странные результаты.
3. Делитесь наиболее нелепыми темами.

Мои любимые — это «Пластик», «Эмоция», «Женщина» и что-то, названное как «Нэтмамс».

Подписчики Гинсбурга тут же начали публиковать списки своих тем, и они их тоже озадачили.

Мясо

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