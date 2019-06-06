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Сколько в Беларуси сейчас стоит самый доступный смартфон Apple
07.06.2019 09:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
3 июня на WWDC 2019 Apple
По словам Apple, iOS 13 (выйдет осенью этого года) будет работать на смартфонах от
У iPhone SE экран на 4 дюйма, физическая клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Apple A9, а также 2 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор — на 1624 мАч, в наличии также основная 12-мегапиксельная камера и фронталка на 1,2 Мп.
Если не брать в расчет миниатюрный iPhone SE, «минимальным» смартфоном Apple с iOS 13 станет
У девайса 4,7-дюймовый дисплей, знакомый по SE-модели процессор Apple A9 с 2 ГБ оперативной памяти, а также основная камера на 12 Мп и фронтальная на 5 Мп. Емкость аккумулятора — на 1715 мАч.
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3 июня на WWDC 2019 Apple представила обновление своей мобильной операционной системы — iOS 13. Тогда же стало известно, с какими смартфонами компании она будет работать....
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