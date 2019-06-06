Сколько в Беларуси сейчас стоит самый доступный смартфон Apple

Источник материала: IT.Tut.by

3 июня на WWDC 2019 Apple представила обновление своей мобильной операционной системы — iOS 13. Тогда же стало известно, с какими смартфонами компании она будет работать. Мы проверили, сколько сегодня в Беларуси стоит «минимальная» модель производителя, совместимая с новой версией ОС.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

По словам Apple, iOS 13 (выйдет осенью этого года) будет работать на смартфонах от iPhone SE и старше. В официальной продаже найти такой достаточно сложно, в интернет-магазинах гаджет предлагают от 580−600 рублей.

У iPhone SE экран на 4 дюйма, физическая клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Apple A9, а также 2 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор — на 1624 мАч, в наличии также основная 12-мегапиксельная камера и фронталка на 1,2 Мп.

Если не брать в расчет миниатюрный iPhone SE, «минимальным» смартфоном Apple с iOS 13 станет iPhone 6s . В официальных точках продаж стоимость устройства варьируется от 799 до 899 рублей. В Сети за iPhone 6s на 32 ГБ просят от 720 рублей. Кроме того, существуют официально восстановленные компанией CPO-модели (Certified Pre-Owned).

У девайса 4,7-дюймовый дисплей, знакомый по SE-модели процессор Apple A9 с 2 ГБ оперативной памяти, а также основная камера на 12 Мп и фронтальная на 5 Мп. Емкость аккумулятора — на 1715 мАч.