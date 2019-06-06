Google предупредила США о рисках для нацбезопасности из-за внесения Huawei в черный список

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Google предупредила администрацию Дональда Трампа об угрозе для национальной безопасности США из-за внесения Huawei в черный список. Об этом заявила газета Financial Times, пишет TJournal.



Источник: Reuters / Yves Herman

В Google считают, что запрет обновлять Android на смартфонах Huawei может побудить китайскую компанию разработать свою операционную систему, которая будет более восприимчива к взлому.

«Google утверждает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух версий операционной системы Android: оригинала и копии. Вторая может поставить телефоны Huawei под угрозу взлома», — уточнил собеседник Financial Times.

Напомним: в мае Huawei рассказала , что создала резервную операционную систему на случай серьезного ухудшения отношений с США. Китайская компания намерена перейти на нее, если не сможет использовать Windows и Android.

Конфликт между Huawei и американскими властями обострился в мае 2019 года, когда Министерство торговли США внесло компанию в «черный список». После этого с ней начали отказываться работать американские фирмы, включая Google, IBM, Qualcomm и не только. 21 мая власти США продлили лицензию Huawei на 90 дней.