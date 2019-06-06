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Google предупредила США о рисках для нацбезопасности из-за внесения Huawei в черный список
07.06.2019 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Компания Google предупредила администрацию Дональда Трампа об угрозе для национальной безопасности США из-за внесения Huawei в черный список. Об этом
В Google считают, что запрет обновлять Android на смартфонах Huawei может побудить китайскую компанию разработать свою операционную систему, которая будет более восприимчива к взлому.
«Google утверждает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух версий операционной системы Android: оригинала и копии. Вторая может поставить телефоны Huawei под угрозу взлома», — уточнил собеседник Financial Times.
Напомним: в мае Huawei
Конфликт между Huawei и американскими властями обострился в мае 2019 года, когда Министерство торговли США внесло компанию в «черный список». После этого с ней начали отказываться работать американские фирмы, включая Google, IBM, Qualcomm и не только. 21 мая власти США продлили лицензию Huawei на 90 дней.
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Компания Google предупредила администрацию Дональда Трампа об угрозе для национальной безопасности США из-за внесения Huawei в черный список. Об этом заявила газета...
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