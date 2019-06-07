Голосование: какой смартфон вам больше всего понравился в этом году

Источник материала: IT.Tut.by

Первая половина года подходит к концу, а, значит, крупные производители уже успели представить свои главные смартфоны. Ниже — подборка из моделей, которые нам запомнились больше всего.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash. cot

Флагманскую линейку аппаратов Galaxy S10 компания Samsung представила в феврале на отдельном мероприятии в Сан-Франциско. Топовой моделью в серии стало устройство с приставкой Plus в названии. Из отличий от «обычного» Galaxy S10 и младшего Galaxy S10e — сдвоенная фронтальная камера, а также более емкий аккумулятор на 4100 мАч.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В нашем тесте от одного полного заряда гаджет держится примерно один день (или пять часов активного экрана). С производительностью у девайса проблем, очевидно, нет. В сравнении со Snapdragon 855 фирменный Exynos 9820 в «десятке» немного слабее, но вы вряд ли это ощутите — интерфейс и «тяжелые» программы вроде 3D-игр работают очень плавно.

Основная камера — тройная. Ее «компоновку» можно назвать классической для топового гаджета первой воловины этого года. Один модуль делает обычные снимки, второй — увеличенные (2-кратный зум), третий — с более широкой перспективой.

Из других особенностей — защита от воды и пыли по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев в экране, гибридный слот для nanoSIM-карт и карты памяти microSD и 3,5-мм разъем для наушников. Из минусов — не самая шустрая технология ускоренной подзарядки на 15 Вт. Конкуренты от других производителей подзаряжаются быстрее.

Несмотря на сложности в отношениях между Huawei и правительством США, топовый P30 Pro от этого не становится менее интересным аппаратом. Проблем с Android у него возникнуть, во всяком случае на данный момент, не должно — им вполне можно продолжать пользоваться.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главная отличительная черта P30 Pro — основная камера с четырьмя модулями. Как и в других смартфонах в подборке, она может снимать с увеличением и широким углом обзора, но есть и более специфические особенности. К последним, например, относится 5-кратный оптический и 10-кратный гибридный зум. По мнению издания DxOMark, смартфон и вовсе снимает лучше всех других гаджетов на рынке.

Из других особенностей — защита от воды и пыли по стандарту IP68, экранный сканер отпечатков пальцев и одинарный динамик (стереоэффекта нет, как и 3,5-мм разъема). Кроме того, Huawei P30 Pro не поддерживает карты памяти формата microSD. Чтобы расширить внутреннюю память, придется искать фирменные карты nanoSD. Впрочем, большинству пользователей наверняка хватит встроенного хранилища на 256 ГБ.

Мощности смартфону за счет процессора Kirin 980 также более чем достаточно. А еще гаджет вполне может протянуть полтора-два дня на одной зарядки встроенного аккумулятора на 4200 мАч.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Многие белорусы наверняка выберут этот смартфон из-за его стоимости. В сравнении с теми же Galaxy S10+ и P30 Pro, Mi 9 вдвое дешевле. Впрочем, на чем-то производителю все же пришлось сэкономить. Например, в Mi 9 решили не встраивать технологию защиты от воды и пыли.

Зато в Mi 9 используется процессор Qualcomm Snapdragon 855, делающий девайс одним из самых производительных на платформе Android. Основная камера мало чем уступает более дорогим флагманам от ААА-брендов и находится в десятке лучших в рейтинге DxOMark. Несмотря на не самую емкую батарею на 3300 мАч, день-полтора на одной зарядке Mi 9 точно проработает.

Honor 20

Гаджет представили совсем недавно — в мае. Но когда он официально появится в продаже в Беларуси и других странах, пока не понятно. День его анонса почти совпал с введением санкций со стороны США, и пока производитель не готов назвать точную дату запуска.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но если не принимать это во внимание, то Honor 20 наверняка многим понравится. У него красивый градиентный корпус, «железо» как в Huawei P30 Pro, тройная основная камера (телефото + супер широкоугольная) и батарея на 3750 мАч, позволяющая как минимум день не ставить смартфон на подзарядку.

Из особенностей — сканер отпечатков пальцев на правой боковой грани смартфона. А вот слота для карт памяти или стерео динамиков в Honor 20 нет. К сожалению, технологии защиты от воды и беспроводной зарядки в устройство не установили.

Смартфоны компании OnePlus благодаря очень производительному «железу» и относительно невысокой цене всегда позиционировались как «убийцы флагманов». В этом году ситуация немного изменилась — производитель показал сразу две модели, старшая из которых (Pro) пытается пробиться в более высокий дивизион.





Для этого в OnePlus 7 Pro внедрили несколько «фишек», которых пока нет у конкурентов. Например, у гаджета экран на 90 Гц. Благодаря этому все движения на дисплее вроде перелистывания рабочих столов или скрола новостной ленты в Twitter ощущаются намного более плавными.

Следующая особенность — выезжающая из верхней грани корпуса фронтальная камера. Правда, из-за этого пришлось отказаться от технологии защиты от воды и пыли в устройстве .

В остальном перед нами — «типичный» топовый смартфон середины года с процессором Qualcomm Snapdragon 855, тройной основной камерой (телефото + супер широкоугольная) и батареей на 4000 мАч. Быстрая зарядка поддерживается, а вот беспроводной в OnePlus 7 Pro нет.

А какой смартфон вам понравился больше всего? Проголосуйте и расскажите нам, почему вы выбрали тот или иной гаджет, в комментариях.

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