Белорусы создали бот, который подскажет, когда обратиться к онкологу

Источник материала: IT.Tut.by

Белорусы создали телеграм-бот, который подсказывает, когда стоит показать свою родинку или образование на коже врачу. Так, на недавней IT-конференции этот «виртуальный ИИ-дерматолог» обнаружил у посетителя раннюю форму ракового новообразования. 42.TUT.BY побеседовал с одним из основателей стартапа.



Фото: medikforum.ru

Skinive Bot — это искусственный интеллект, который распознает новообразования кожи и их классификацию. Участок кожи, который вызывает подозрение, следует сфотографировать на расстоянии до 10 сантиметров, при этом объект на снимке должен быть контрастным и хорошо освещенным. Затем фото отправляют телеграм-боту. Он определяет процент вероятности заболевания и рекомендует врача, к которому нужно обратиться: косметологу, дерматологу или дерматоонкологу.



Кирилл Атстаров. Фото из личного архива

Кирилл Атстаров, один из сооснователей Skinive Bot, рассказал 42.TUT.BY, что все началось со Стэнфордского исследования по определению меланомы на дерматоскопических снимках.

— Изначально нас заинтересовала сама возможность: может ли наша команда реализовать нечто подобное. И у нас получилось — по меланоме. После этого мы взялись за решение других задач — определение наиболее распространенных видов рака, таких как базальноклеточный и плоскоклеточный. Разработкой мы занимаемся примерно год.

По словам Кирилла, любой желающий может отправить боту фотографию. Если алгоритм определяет высокий риск онкологии, то снимок обрабатывается в «ручном» режиме. Затем следует обязательная рекомендация показаться врачу.

— Потому что по снимкам нельзя поставить диагноз — только определить уровень угрозы и как быстро нужно обратиться к специалисту.

Например, так было на недавней конференции Emerge, где телеграм-бот выявил у одного из посетителей высокий риск меланомы. Позже этот диагноз подтвердили врачи, так что мужчина вовремя получит необходимое лечение.

«По боту нельзя поставить точный диагноз — точно так же, как по градуснику или тонометру»



Так выглядит анализ новообразования алгоритмом

Разумеется, телеграм-бот не был бы создан без консультации специалистов. В 2011 году Кирилл участвовал в запуске русскоязычной телемедицинской платформы SprosiDoktora.ru для удаленного общения между врачом и пациентом.

— На платформе есть и российские, и белорусские, и украинские врачи. Они просматривают присланные снимки, это представляет для них интерес в качестве дополнительной практики. Их работу курирует сотрудник дерматологической лаборатории, — поясняет сооснователь. — А в Беларуси мы в частном порядке сотрудничаем со специалистами в области онкологии и дерматологии.

Однако он подчеркивает, что бот носит рекомендательный характер.

— По нему нельзя поставить точный диагноз — точно так же, как по бытовому градуснику или тонометру. Это просто средство для самостоятельного скрининга, не более того. Вы снимаете показатели и либо успокаиваетесь, либо принимаете решение, как срочно нужно идти к врачу. Во всех случаях бот говорит, что нужно сделать несколько проверок и обязательно проконсультироваться у специалиста, а также проходить плановые проверки у дерматолога раз в год.

Кирилл добавляет, что мобильный скрининг поможет «довести» до врача пациентов с реальными проблемами. По его словам, достоверность прогноза робота при четких снимках, сделанных по инструкции, достигает 90%.

42.TUT.BY писал ранее о системе белорусских ученых, позволяющей определять меланому по фотографии. Однако Кирилл утверждает, что их разработка использует более современную технологию. Среди преимуществ бота — умение определять при помощи глубокого машинного обучения не только онкологию, но и доброкачественные вирусные заболевания кожи и типы акне. Также технология может работать без дополнительной оптики — только при помощи камеры смартфона.

— В наших планах — сделать мобильное приложение и оставить его для Беларуси бесплатным. Для этого нам нужно набрать 100 тысяч пользователей. Сейчас их около 20 тысяч, — подытоживает Кирилл. — Также мы запускаем волонтерский образовательный проект «Кожны беларус». Добровольцы уже провели несколько лекций в вузах, где рассказали, как самостоятельно определить, здоровая родинка или нет, и учили в офлайне пользоваться нашим приложением. Так люди лучше понимают важность этой проблемы и осознают, что обследование нужно проводить регулярно.

Дело в том, что наши первые посетители воспользовались ботом лишь раз и больше не возвращались. Мы долго думали, почему так, а потом поняли, что у людей просто нет привычки проводить регулярные самообследования — так же, как в 19 веке не было рынка зубной пасты и щеток, потому что люди не чистили зубы регулярно. Так что, получается, мы вырабатываем у людей привычку — хотя бы раз в неделю осматривать свою кожу.