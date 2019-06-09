Xbox нового поколения, стриминг и Киану Ривз в Cyberpunk 2077: что презентовала Microsoft на E3 2019

Источник материала: IT.Tut.by

Ежегодно топовые игровые компании в начале лета показывают линейку своих игр на ближайшие 12 (а иногда и больше) месяцев. В этом году у Microsoft положение особо выигрышное: E3 2019 не посетила Sony. Так что все внимание было приковано к конференции Xbox. 42.TUT.BY собрал главные новости и трейлеры к играм (много видео).





Новый Xbox, стриминг и подписка Xbox Game Pass для ПК

Главное, о чем было сказано на конференции, это, конечно же, консоль следующего поколения от Microsoft. Пока что она называется Project Scarlett, однако финальное название наверняка будет иным. Ни саму консоль, ни ее технические характеристики не показали. Известно, что инженеры используют кастомный процессор от AMD, Zen 2 с архитектурой Navi, который в 4 раза мощнее того, что стоит в Xbox One X. Разработчики обещают, что новинка будет выдавать картинку в разрешении 8K при 120 кадрах в секунду. И благодаря встроенному SSD, загрузки станут сверхбыстрыми. Выход консоли намечен на конец 2020 года.

Новостей касательно стримингового сервиса Project xCloud было еще меньше. В октябре можно будет использовать сервера компании и свой Xbox One для стриминга игр на других устройствах. Как именно это будет происходить, пока неизвестно.

Подписочный сервис Xbox Game Pass приходит на ПК. Стоимость — 9,99 долларов в месяц за полный доступ к 100 играм. Причем список постепенно будет пополняться новыми проектами. Если хотите пользоваться сервисом и на ПК, и на Xbox, то подписка Xbox Game Pass Ultimate обойдется в 14,99 долларов в месяц. В рамках акции первый месяц пользования сейчас стоит всего 1 доллар.

Игры

Что касается непосредственно игр, то их на конференции было много — более 60. Однако лишь малая часть из них оказалась по-настоящему интригующей и интересной. Мы выбрали самые примечательные трейлеры.

Cyberpunk 2077

Главным событием брифинга стал трейлер игры Cyberpunk 2077. Одного из персонажей сыграет Киану Ривз. Он же произвел фурор на сцене. Ролевой экшен от польской студии CD Project RED выйдет 16 апреля 2020 года.

Star Wars Jedi: Fallen Order

В динамичном трейлере экшена по «Звездным войнам» от студии Respawn Entertainment показали новые кадры игрового процесса. На прилавках игра про джедая появится 15 ноября 2019 года.

The Outer Worlds

Студия Obsidian объявила дату выхода своей следующей игры. Ролевой экшен в духе Fallout и Borderlands выйдет 25 октября 2019 года.

Bleeding Edge

Купленная Microsoft в прошлом году студия Ninja Theory представила свою новую игру. Мультиплеерный экшен, где две команды по четыре человека сражаются между собой, можно будет опробовать на альфа-тестировании уже 27 июня.

Ori and the Will of the Wisps

Хардкорный платформер (хотя по виду и не скажешь!) обзавелся датой релиза. Игра про маленького зверенка, выживающего в магическом лесу, выйдет 11 февраля 2020 года.

Microsoft Flight Simulator

Новая версия главного авиасимулятора на планете, на котором обучаются в том числе настоящие пилоты, появится в 2020 году. Игра использует данные спутников и серверные мощности Azure, так что многие места на планете она воспроизводит с очень высокой точностью.

Age of Empires 2 Definitive Edition

Долгожданная обновленная версия классической стратегии в реальном времени появится уже в этом году.

Wasteland 3

Студия inXile анонсировала свою новую пошаговую тактическую игру в стиле Fallout. Точной даты выхода нет.

Psychonauts 2

Microsoft объявила о покупке студии Double Fine. И продемонстрировала первый геймплейный трейлер горячо ожидаемого многими трехмерного платформера.

Gears 5

Один из главных эксклюзивов Microsoft обзавелся датой выхода — 10 сентября 2019 года. В игре будет самая масштабная одиночная кампания в истории серии.

Dying Light 2

Зомби-экшен с паркуром и нелинейным сюжетом появится весной 2020 года. По этому случаю — новый трейлер.

Borderlands 3

Любителей кооперативных шутеров 13 сентября 2019 года ждет продолжение популярной игры от студии Gearbox.

Elder Ring

Новая игра от создателей Dark Souls, Bloodborne и недавней Sekiro: Shadows Die Twice. Разрабатывается при участии Джорджа Мартина, автора «Песни льда и пламени».

Halo Infinite

Первой игрой для следующего Xbox станет экшен про Мастера Чифа. Показали трейлер, в котором оживляют главного героя. Как и новая консоль, Halo Infinite появится в конце 2020 года.

На E3 2019 Microsoft не то чтобы сильно удивила. Рассказывать о новом Xbox второй год подряд, не показывая саму консоль, как минимум странно. Все понимают, что она будет мощной, но точных характеристик, видимо, мы не узнаем вплоть до следующей E3.

Что касается игр, то главным событием конференции стал Киану Ривз из Cyberpunk 2077. Учитывая, что игра кроме Xbox появится еще на ПК и PlayStation 4, сложно назвать это победой Microsoft. С другой стороны, все внутренние студии сейчас занимаются разработкой игр для Project Scarlett, так что показывать им все равно пока нечего. Громогласных анонсов придется подождать до E3 2020.