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Новейшая система ПВО Ирана ведет огонь

10.06.2019 10:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Минобороны Ирана показало в действии разработанную своими силами систему противовоздушной обороны «Хордад-15». Представители ведомства заявляют, что комплекс может перехватывать несколько целей сразу и бороться даже с малозаметными летательными аппаратами.

«Хордад-15» транспортируется с помощью нескольких грузовиков. На одном размещается радар, на втором командный пункт, остальные перевозят боеприпасы — зенитные ракеты «Сайад-3» в транспортно-пусковых контейнерах.

По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, процитированным национальным агентством Tasnim, «Хордад-15» может обнаруживать обычные воздушные цели, в том числе БПЛА, на расстоянии 150 км, а малозаметные — до 85 км. Система ПРО может поражать до шести целей в радиусе 45 километров, а подготовить комплекс к стрельбе занимает не более пяти минут».

Амир Хатами рассказал, что «Хордад-15» уже передан армии Ирана.

 
 
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Минобороны Ирана показало в действии разработанную своими силами систему противовоздушной обороны «Хордад-15». Представители ведомства заявляют, что комплекс...
 
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