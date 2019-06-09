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На Android-смартфонах обнаружили предустановленный вирус

10.06.2019 11:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс The Verge пишет, что на Android-смартфоны научились устанавливать вредоносное ПО еще на этапе сборки гаджетов на заводе.

На Android-смартфонах обнаружили предустановленный вирус
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Обозреватель The Verge со ссылкой на исследование Google заявил, что речь идет о семействе вирусов Triada. Их основная задача — установка программ, показывающих рекламу. Создателем этих вирусов удалось разработать способ, при котором Triada проникает на смартфоны еще на этапе их сборки на заводе, то есть до активации.

РБК пишет, что атака проводилась через сторонних поставщиков программного обеспечения. Google не указывает, как хакеры взаимодействовали с разработчиками софта и встраивали вирус в Android. Скрытый вирус возможно установить как при производстве, так и при скачивании обновлений.

Какие именно смартфоны могли подвергаться атаке Triada, не сообщается. Впрочем известно, что в 2017 году разновидность этого типа вирусов заметили на устройствах китайских производителей Leagoo и Nomu.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Ресурс The Verge пишет, что на Android-смартфоны научились устанавливать вредоносное ПО еще на этапе сборки гаджетов на заводе.
 
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