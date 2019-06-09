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На Android-смартфонах обнаружили предустановленный вирус
10.06.2019 11:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Ресурс The Verge
Обозреватель The Verge со ссылкой на исследование Google заявил, что речь идет о семействе вирусов Triada. Их основная задача — установка программ, показывающих рекламу. Создателем этих вирусов удалось разработать способ, при котором Triada проникает на смартфоны еще на этапе их сборки на заводе, то есть до активации.
РБК
Какие именно смартфоны могли подвергаться атаке Triada, не сообщается. Впрочем известно, что в 2017 году разновидность этого типа вирусов заметили на устройствах китайских производителей Leagoo и Nomu.
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Ресурс The Verge пишет, что на Android-смартфоны научились устанавливать вредоносное ПО еще на этапе сборки гаджетов на заводе.
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