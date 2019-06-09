На Android-смартфонах обнаружили предустановленный вирус

Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс The Verge пишет , что на Android-смартфоны научились устанавливать вредоносное ПО еще на этапе сборки гаджетов на заводе.



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Обозреватель The Verge со ссылкой на исследование Google заявил, что речь идет о семействе вирусов Triada. Их основная задача — установка программ, показывающих рекламу. Создателем этих вирусов удалось разработать способ, при котором Triada проникает на смартфоны еще на этапе их сборки на заводе, то есть до активации.

РБК пишет , что атака проводилась через сторонних поставщиков программного обеспечения. Google не указывает, как хакеры взаимодействовали с разработчиками софта и встраивали вирус в Android. Скрытый вирус возможно установить как при производстве, так и при скачивании обновлений.

Какие именно смартфоны могли подвергаться атаке Triada, не сообщается. Впрочем известно, что в 2017 году разновидность этого типа вирусов заметили на устройствах китайских производителей Leagoo и Nomu.

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