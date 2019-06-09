Минус 680 рублей: смартфоны Huawei скачивают глобальное обновление

Источник материала: IT.Tut.by

Один из абонентов velcom I A1 обратился в 42.TUT.BY с проблемой: по словам пользователя, на его смартфон Huawei пришло огромное по объему обновление прошивки, которое загрузилось по мобильному интернету. Из-за этого он «ушел в минус» на ощутимую сумму.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash.com

По словам пользователя, размер обновления составил целых 50 ГБ, оно загрузилось через мобильный интернет, а не по Wi-Fi. Из-за этого баланс его лицевого счета составил минус 80 рублей. Мужчина обратился в velcom I A1. Там ему ответили, что проблема — на стороне производителя смартфона, и что оператор на данный момент сделать с этим ничего не может.

Мужчина также утверждает, что подобный случай произошел и со смартфоном Huawei его жены, который незаметно «съел» около 7 ГБ трафика через мобильный интернет.

Еще одна читательница TUT.BY обратилась в редакцию с похожей проблемой. Но, по ее словам, она «ушла в минус» уже на 680 рублей. Девушка обратилась к оператору, но там ей ничего нового не ответили: ситуация массовая, с ней столкнулись и другие владельцы смартфонов Huawei, проблема на стороне производителя гаджета.

С чем связана проблема, пока точно не известно. 42.TUT.BY обратился в белорусское представительство компании Huawei и пресс-службу компании velcom I A1. Обещаем обновить материал, как только получим официальные комментарии.