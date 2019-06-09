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Ученые обнаружили необычных рыб, которые задерживают дыхание под водой
10.06.2019 11:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Ученые обнаружили необычных рыб, которые задерживают дыхание под водой. Об этом
Исследователи впервые изучили необычное поведение глубоководных рыб семейства хаунаксовых. Видео, снятое дистанционно управляемыми аппаратами Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), зафиксировало задержку дыхания под водой до четырех минут.
Известно о поведении восьми особей в разных частях Тихого и Атлантического океанов.
Чтобы получить необходимый кислород, рыбы поглощают воду, извлекают из нее кислород, а затем «выдыхают» воду с израсходованным кислородом из жабр. Однако рыбы из семейства хаунаксовых задерживают ее в жабрах, причем на довольно долгое время: от 26 секунд до четырех минут.
Ученые лишь предполагают, для чего данным рыбам нужен такой необычный механизм. По словам исследователей, задержка дыхания может помогать рыбам сохранять энергию, а также, возможно, защищать их, раздувая и делая более крупными в глазах хищников (когда эти рыбы задерживают дыхание, их объем, согласно исследователям, увеличивается на 20−30 процентов).
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Ученые обнаружили необычных рыб, которые задерживают дыхание под водой. Об этом сообщает журнал Science со ссылкой на журнал Journal of Fish Biology.
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