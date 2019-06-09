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Ученые обнаружили необычных рыб, которые задерживают дыхание под водой

10.06.2019 11:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые обнаружили необычных рыб, которые задерживают дыхание под водой. Об этом сообщает журнал Science со ссылкой на журнал Journal of Fish Biology.

Ученые обнаружили необычных рыб, которые задерживают дыхание под водой
Изображение: Science Magazine / YouTube

Исследователи впервые изучили необычное поведение глубоководных рыб семейства хаунаксовых. Видео, снятое дистанционно управляемыми аппаратами Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), зафиксировало задержку дыхания под водой до четырех минут.

Известно о поведении восьми особей в разных частях Тихого и Атлантического океанов.

Чтобы получить необходимый кислород, рыбы поглощают воду, извлекают из нее кислород, а затем «выдыхают» воду с израсходованным кислородом из жабр. Однако рыбы из семейства хаунаксовых задерживают ее в жабрах, причем на довольно долгое время: от 26 секунд до четырех минут.

Ученые лишь предполагают, для чего данным рыбам нужен такой необычный механизм. По словам исследователей, задержка дыхания может помогать рыбам сохранять энергию, а также, возможно, защищать их, раздувая и делая более крупными в глазах хищников (когда эти рыбы задерживают дыхание, их объем, согласно исследователям, увеличивается на 20−30 процентов).

 
 
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Ученые обнаружили необычных рыб, которые задерживают дыхание под водой. Об этом сообщает журнал Science со ссылкой на журнал Journal of Fish Biology.
 
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