Индийцы хотят покупать оружие у России, а не у США - Вашингтон грозит санкциями

Источник материала: IT.Tut.by

США продолжают давить на Индию с требованиями отказаться от закупки российских вооружений. На сей раз Вашингтон предлагает Дели американскую систему ПВО THAAD и истребитель пятого поколения F-35A, если индийцы прекратят сотрудничество с РФ в сфере обороны. Об этом пишет militarywatchmagazine.com.



Фото: twitter.com/slyhedge

Индия сотрудничает с Россией, а до того с СССР, уже более полувека — с 1960-х годов, когда Москва поддержала Дели оружием в противовес прозападному Пакистану. В то же время индийцы делают небольшие закупки вооружений и в США, однако никогда не проявляли интереса ни к F-35, ни к THAAD из-за посредственной совместимости с уже имеющимися вооружениями. Также отмечается, что THAAD весьма ограничена в возможностях по сравнению с С-400, несмотря на существенно большую стоимость: американский комплекс имеет меньший радиус действия, не слишком мобилен и имеет худшие возможности по поражению гиперзвуковых и стелс-целей. Поэтому Индия, несмотря на угрозы экономических санкций со стороны США, все же желает приобрести именно российские комплексы.

В 2018 году ряд западных источников заявил, что Дели проявляет интерес к покупке F-35, но высокопоставленные индийские чиновники немедленно опровергли эту информацию. По словам главного маршала авиации Индии Бирендера Сингха Дханоа, о F-35 никаких разговоров не ведется, и говорить о какой-либо заинтересованности Дели в этих самолетах не стоит. Дханоа добавил, что, по его информации, американские истребители собирают информацию о своих операторах из других стран и отправляют ее в США, что делает ВВС стран — владельцев F-35 более уязвимыми. Стоящие на вооружении индийской авиации Су-30МКИ, отметил маршал, более маневренны, несут боеприпасы с большим радиусом действия, превосходят по скорости и имеют ряд других преимуществ — двумя недостатками российских самолетов перед F-35 являются только отсутствие стелс-технологий и радара AESA. В результате, подвел итог Дханоа, американский самолет непригоден для оборонных нужд Индии.

Напомним, что сейчас Дели ведет переговоры с Москвой о совместном производстве специализированного варианта самолета пятого поколения Су-57 с использованием индийских наработок. Утверждается, что в новом самолете возможно даже использование технологий шестого поколения, включая гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект и лазерное оружие.