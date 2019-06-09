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Истребитель прогоняет птицу реактивным выхлопом

10.06.2019 15:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В интернете появилось забавное видео, снятое на одном из военных аэродромов США. На кадрах ролика пилот истребителя четвертого поколения F-16 в буквальном смысле сдувает птиц реактивной струей двигателя. Видео появилось в телеграм-канале «Военный обозреватель».

Персонал аэродрома, увидев как крутится на рулежной дорожке самолет, сначала забеспокоился и стал сигнализировать пилоту, что его истребитель движется хаотично. Затем, по-видимому, люди поняли, что все идет как запланировано, и за кадром слышен смех.

Птица, на которую направляет реактивную струю пилот, в панике спасается бегством, а приехавший ближе к концу ролика фургон аэродромной службы (именно он должен был очистить от птиц дорожку) опаздывает, так как работу сделал сам летчик.

Проблема наличия птиц на аэродромах весьма серьезна — существует вероятность, что пернатые попадут в воздухозаборник двигателя и приведут к аварии.

 
 
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В интернете появилось забавное видео, снятое на одном из военных аэродромов США. На кадрах ролика пилот истребителя четвертого поколения F-16 в буквальном смысле...
 
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