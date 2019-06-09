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Американцы создают артиллерийские снаряды нового поколения
10.06.2019 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американская оборонная компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) получила 15 миллионов долларов на разработку артиллерийских 155-мм боеприпасов нового поколения,
Новые снаряды смогут поражать цели на расстоянии до 24 миль (больше 38 километров), их точность значительно возрастет, что поможет также снизить возможные потери от «дружественного огня». Боеприпас нового поколения XM1113 должен заменить в войсках устаревающие снаряды M549A1, которые были созданы еще в 1970-х-1980-х годах.
По сравнению с ними дальность стрельбы у новинки возрастет на 30%. А после того как будет разработана новая пушка расширенного радиуса действия ERCA, боеприпасом, как предполагается, можно будет стрелять на дальности до 70 километров.
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Американская оборонная компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) получила 15 миллионов долларов на разработку артиллерийских 155-мм боеприпасов нового поколения,...
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