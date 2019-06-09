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Российский истребитель отстрелил парашют прямо в полете

10.06.2019 17:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Во время показательного полета в рамках соревнований «Авиадартс-2019» в небе над Севастополем у истребителя Су-30СМ внезапно раскрылся тормозной парашют. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Военный обозреватель».

На кадрах видно, что парашют раскрывается, когда самолет выполняет фигуру высшего пилотажа «Кобра Пугачева». Разумеется, в воздухе парашютно-тормозная система совершенно ни к чему, поэтому автоматика немедленно ее отстреливает. Дальнейший полет Су-30СМ прошел без эксцессов, самолет благополучно приземлился.

Су-30 — многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, он относится к поколению 4+. Су-30СМ — модернизированная версия самолета, оснащенная двигателями с управляемым вектором тяги. Первый полет этого варианта истребителя состоялся в сентябре 2012 года.

 
 
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Во время показательного полета в рамках соревнований «Авиадартс-2019» в небе над Севастополем у истребителя Су-30СМ внезапно раскрылся тормозной парашют. Видео...
 
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