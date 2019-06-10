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Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты НАТО на Балтике

11.06.2019 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

10 июня Су-27 поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где проходят учения НАТО, и сопровождал самолеты, не допуская пересечения государственной границы РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

«10 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к государственной границе Российской Федерации воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, летчик Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности. «Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отмечается в сообщении.

Учения Baltops-2019 проходят в период с 9 по 21 июня в южной части Балтийского моря. В них примут участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок, а также около 40 летательных аппаратов из 18 стран. Впервые за последнее время запланировано участие в маневрах кораблей 2-го флота США, воссозданного в 2018 году. Штаб учений находится на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел в Балтийское море 30 мая.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход совместных учений Военно-морских сил стран НАТО в акватории Балтийского моря. Отмечалось, что в назначенных районах несут дежурство две корабельные ракетно-ударные группы, корабельная поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бастион».

 
 
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10 июня Су-27 поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где проходят учения НАТО, и сопровождал самолеты, не допуская...
 
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