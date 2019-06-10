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Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты НАТО на Балтике
11.06.2019 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
10 июня Су-27 поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где проходят учения НАТО, и сопровождал самолеты, не допуская пересечения государственной границы РФ. Об этом
«10 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к государственной границе Российской Федерации воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, летчик Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности. «Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отмечается в сообщении.
Учения Baltops-2019 проходят в период с 9 по 21 июня в южной части Балтийского моря. В них примут участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок, а также около 40 летательных аппаратов из 18 стран. Впервые за последнее время запланировано участие в маневрах кораблей 2-го флота США, воссозданного в 2018 году. Штаб учений находится на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел в Балтийское море 30 мая.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход совместных учений Военно-морских сил стран НАТО в акватории Балтийского моря. Отмечалось, что в назначенных районах несут дежурство две корабельные ракетно-ударные группы, корабельная поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бастион».
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10 июня Су-27 поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где проходят учения НАТО, и сопровождал самолеты, не допуская...
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