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ООН: более половины жителей Земли не имеют доступа к интернету
11.06.2019 12:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
За последние 10 лет число пользователей интернета во всем мире выросло более чем в три раза — в 2018 году 45,3 процента жителей планеты имели доступ к интернету. Однако для многих Всемирная паутина — по-прежнему дорогая и недоступная услуга. Таковы данные нового доклада Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству,
В штаб-квартире Организации при участии Генерального секретаря, а также сопредседателей Группы Мелинды Гейтс и Джека Ма прошла дискуссия высокого уровня, посвященная цифровым технологиям и международному сотрудничеству в этой сфере.
«Эффективное цифровое сотрудничество требует многостороннего подхода, несмотря на существующие сегодня препятствия. Кроме того, необходимо участие многих игроков — не только правительств, но и представителей гражданского общества, академических кругов и частного сектора», — говорится в докладе.
Его авторы напоминают, что технологии играют важнейшую роль в достижении
Пока международному сообществу не удалось добиться таких результатов. В частности, в такой важнейшей сфере, как сбор данных, существуют огромные пробелы. В докладе сообщается, что только у 73 процентов детей в возрасте до 5 лет есть свидетельства о рождении, то есть в базах данных отсутствует информация о 17 процентах новорожденных в мире. В 2014 году две трети от общего числа смертей на планете не были зарегистрированы. И лишь в 11 африканских странах есть электронные данные по уровню бедности.
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За последние 10 лет число пользователей интернета во всем мире выросло более чем в три раза — в 2018 году 45,3 процента жителей планеты имели доступ к интернету....
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