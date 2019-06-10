Официально: Xiaomi представила Mi Band 4

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня в Китае компания Xiaomi представила новый фитнес-браслет — Mi Band 4. Об этом пишет FoneArena.





У устройства цветной AMOLED-дисплей на 0,95 дюймов с разрешением 120 на 240 пикселей и максимальной яркостью в 400 нит. Под ним — клавиша управления системой.

Еще одно нововведение — поддержка фирменного голосового помощника производителя, позволяющего с браслета управлять другими гаджетами компании. Правда, актуально это скорее только для пользователей в Китае, уточняет gagadget.





Трекер защищен от воды (выдерживает погружения на глубину до 50 метров) и оснащается датчиками для отслеживания сердечного ритма, мониторинга сна и подсчета пройденных шагов. Кроме того, устройство может определять, в каком стиле вы плаваете. На экране устройства могут отображаться уведомления о пропущенных SMS или приходящих в мессенджер сообщениях.

От одного заряда аккумулятора на 135 мАч устройство, по сообщению производителя, может держаться 15−20 дней без подзарядки.





В Китае гаджет получится купить с 16 июня в черном, коричневом, синем и золотом исполнениях. Цена стартовой модели — 25 долларов, версии с NFC-модулем — 33 доллара. А еще получится купить специальную лимитированную версию фитнес-трекера Mi Band 4 Avengers Edition c логотипами героев на застежке — ее оценили в 50 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие браслеты Mi Band: