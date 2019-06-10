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Минобороны Украины отказалось от танков «Оплот»

11.06.2019 13:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны Украины не заказывало для армии страны танки БМ «Оплот» в 2019 году. Об этом пишет «Донбасс.Реалии», проект «Радио Свобода», ссылаясь на источники в ведомстве.

Минобороны Украины отказалось от танков «Оплот»
Фото: bigfoto.in.ua

По словам представителей Минобороны, причиной отказа от самого современного украинского танка является то, что часть деталей для него производится в России, и заменить их на аналоги собственного производства или из других стран пока не получается.

Также источник отмечает, что для того, чтобы «импортозаместить» запчасти российского производства, уже ведутся исследовательские работы. Соответствующее техзадание выдано Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения имени Морозова, но процесс еще не закончен.

Два года назад Петр Порошенко,бывший на тот момент президентом Украины, заявлял, что танки «Оплот» появятся в ВСУ в 2017 году. Сама же машина была принята на вооружение еще в 2009, но до армии до сих пор не дошла.

Основной танк БМ «Оплот» разработан Харьковским КБМ им. Морозова на базе советского Т-80УД. По мнению некоторых экспертов, он является принципиально новой машиной на уровне лучших мировых образцов.

 
 
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Министерство обороны Украины не заказывало для армии страны танки БМ «Оплот» в 2019 году. Об этом пишет «Донбасс.Реалии», проект «Радио Свобода», ссылаясь...
 
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