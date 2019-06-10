Китайские смартфоны «съедают» мобильный трафик: что это и можно ли с этим бороться

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно пользователи смартфонов Huawei и Lenovo сообщили о проблеме : их устройства неожиданно начали бесконтрольно «выкачивать» мобильный интернет-трафик, из-за чего на лицевых счетах абонентов образовались серьезные задолженности. Разбираемся, в чем может быть проблема, и что делать тем, кого она затронула.



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Что произошло

Вчера множество владельцев смартфонов Huawei и несколько пользователей аппаратов от Lenovo обратились в редакцию 42.TUT.BY с проблемой: их устройства вдруг начали «выкачивать» мобильный интернет-трафик. У некоторых таким образом ушло по 50 ГБ, из-за чего на лицевых счетах абонентов velcom | A1 и МТС образовались серьезные задолженности — вплоть до 680 рублей.

В чем может быть причина проблемы

В чем заключается точная причина происходящего и как ее устранить, пока не известно.

Сперва пользователи предположили, что это может быть связано с обновлением прошивок аппаратов. Позже появилось мнение, что проблема связана только с уже относительно старыми устройствами, работающими на операционной системе Android версии 5.1. Например, Huawei Y6 Pro, который вышел в 2015 году.

Фото: 6apc92 / 4pda

Есть и еще одна альтернативная версия: 6 июня (у некоторых пострадавших проблемы начались именно тогда) часть интернет-трафика европейских пользователей Сети перенаправлялась через структуру China Telecom, одного из крупнейших провайдеров телекоммуникационных услуг в Китае.

Ресурс ZDNet пишет , что из-за этого у части пользователей из Европы «могло наблюдаться слишком медленное соединение или невозможность подключения к некоторым серверам». Пострадавшие от перерасхода трафика на своих смартфонах пользователи связали это с описанным выше случаем. Но пока это предположение не подтверждено.

Устранить проблему самостоятельно у многих не получилось — смартфоны продолжали бесконтрольно потреблять интернет-трафик через мобильную сеть, даже если запретить им это делать в настройках аппаратов, выставив режим «обновления только через Wi-Fi». Возможно, сбой произошел в связи с каким-то процессом на стороне ОС. Правда, почему он затронул гаджеты только китайских производителей, остается под вопросом.

Похожие затруднения испытывают и некоторые российские пользователи этих гаджетов, пишут на форме 4PDA.

Как бороться с проблемой

В пресс-службах телеком-операторов velcom | A1 и МТС сообщили, что знают о проблеме, и до выяснения причин со стороны производителей «рекомендуют отключить функцию передачи мобильных данных и перевести смартфоны в режим Wi-Fi».

Добавим, что во многих Android-смартфонах в настройках есть встроенная функция контроля трафика. Она может называться по разному (например, использование данных), но суть во всех случаях примерно одинаковая: функция позволяет отслеживать, сколько мегабайт трафика за определенный период телефон использовал как по мобильной сети, так и через Wi-Fi.





Иногда там же можно активировать режим с экономией трафика, приложения с подобными возможностями есть и в Google Play.

Кроме того, у velcom | A1 есть услуга , отправляющая абонентам SMS-сообщение о расходе включенного интернет-трафика тарифного плана или интернет-пакета непосредственно перед завершением включенного объема или после его завершения. А на тарифах life:) в принципе нельзя «уйти в минус»: как только включенный интернет-трафик заканчивается, услуга мобильного интернета отключается.