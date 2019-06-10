|
В работе Telegram произошел сбой
11.06.2019 15:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В работе мессенджера Telegram возник сбой. Проблемы зафиксированы в Беларуси, России и некоторых странах Западной Европы.
Сбой произошел около 15.00 по минскому времени. Пользователи не могут подключиться, а также отправить сообщения. Проблемы наблюдаются в десктопной версии сервиса.
По
По собощениям некоторых пользователей из Минска, связь начала восстанавливаться примерно в 15.30. Но проблемы до конца не устранены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В работе мессенджера Telegram возник сбой. Проблемы зафиксированы в Беларуси, России и некоторых странах Западной Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)