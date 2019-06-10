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В работе Telegram произошел сбой

11.06.2019 15:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В работе мессенджера Telegram возник сбой. Проблемы зафиксированы в Беларуси, России и некоторых странах Западной Европы.

В работе Telegram произошел сбой
Изображение: downdetector.ru

Сбой произошел около 15.00 по минскому времени. Пользователи не могут подключиться, а также отправить сообщения. Проблемы наблюдаются в десктопной версии сервиса.

По данным сервиса Downdetector, мессенджер сбоит у пользователей Беларуси, России, Украины, Великобритании, Италии, Испании. В официальных профилях Telegram пока нет информации.

По собощениям некоторых пользователей из Минска, связь начала восстанавливаться примерно в 15.30. Но проблемы до конца не устранены.

 
Теги: Минск
 
 
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В работе мессенджера Telegram возник сбой. Проблемы зафиксированы в Беларуси, России и некоторых странах Западной Европы.
 
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