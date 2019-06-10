Одна из крупнейших военных сделок мира: Минобороны США купит F-35 на 34 миллиарда долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Оптовая закупка Пентагоном истребителей пятого поколения F-35 станет историческим прецедентом и самой крупной сделкой в истории Департамента обороны США. Всего предполагается поставить не менее 478 самолетов, которые пополнят ВВС Соединенных Штатов и стран-союзников, пишет breakingdefense.com.



F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Таким образом, договор о поставке компанией Lockheed Martin истребителей F-35 стал рекордным в истории создания обычных вооружений — столько денег за один военный контракт не тратилось ни в одной стране ни в один год. Военные бюджеты многих стран не дотягивают до озвученной цифры.

Благодаря огромной партии заказанных самолетов Пентагон сумел добиться существенного (на 15%) снижения цены на каждый истребитель: вместо почти 90 миллионов за штуку они будут стоить по 80 миллионов.