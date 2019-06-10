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Одна из крупнейших военных сделок мира: Минобороны США купит F-35 на 34 миллиарда долларов
11.06.2019 16:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Оптовая закупка Пентагоном истребителей пятого поколения F-35 станет историческим прецедентом и самой крупной сделкой в истории Департамента обороны США. Всего предполагается поставить не менее 478 самолетов, которые пополнят ВВС Соединенных Штатов и стран-союзников,
Таким образом, договор о поставке компанией Lockheed Martin истребителей F-35 стал рекордным в истории создания обычных вооружений — столько денег за один военный контракт не тратилось ни в одной стране ни в один год. Военные бюджеты многих стран не дотягивают до озвученной цифры.
Благодаря огромной партии заказанных самолетов Пентагон сумел добиться существенного (на 15%) снижения цены на каждый истребитель: вместо почти 90 миллионов за штуку они будут стоить по 80 миллионов.
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Оптовая закупка Пентагоном истребителей пятого поколения F-35 станет историческим прецедентом и самой крупной сделкой в истории Департамента обороны США. Всего...
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