Австралийцы модернизировали фрегат, но не могут найти на него команду

Источник материала: IT.Tut.by

Австралия модернизировала фрегат HMAS Perth типа Anzac. Однако уже два года корабль стоит в сухом доке и не может выйти в море. Причина проста: в команду фрегата не могут набрать достаточное количество моряков, пишет abc.net.au.



Фото: abc.net.au

При этом финансирование австралийских вооруженных сил, включая флот, вполне достаточное, ежегодные оборонные расходы Австралии достигают 38,7 млрд долларов, а в следующем финансовом году, согласно последнему докладу Австралийского института стратегической политики, на оборону будет потрачено 2% ВВП.

Однако денежные вливания не решают проблему нехватки персонала. Ранее нехватка моряков составляла 1730 человек, за последние годы удалось восполнить дефицит только на 600 человек — не хватает по-прежнему больше тысячи. В результате модернизированный фрегат с новейшей радиолокационной установкой вынужден с октября 2017 года простаивать в доке без команды.

Всего в австралийском флоте восемь таких фрегатов, но одновременно вывести в море обычно можно только шесть. Водоизмещение кораблей составляет 3600 тонн, а экипаж (которого в данном случае нет) — 174 человека.

В отчете Института стратегической политики также содержится призыв к австралийским военным уделить больше внимания беспилотным системам, не требующим большого экипажа.