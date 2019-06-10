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Австралийцы модернизировали фрегат, но не могут найти на него команду
11.06.2019 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Австралия модернизировала фрегат HMAS Perth типа Anzac. Однако уже два года корабль стоит в сухом доке и не может выйти в море. Причина проста: в команду фрегата не могут набрать достаточное количество моряков,
При этом финансирование австралийских вооруженных сил, включая флот, вполне достаточное, ежегодные оборонные расходы Австралии достигают 38,7 млрд долларов, а в следующем финансовом году, согласно последнему докладу Австралийского института стратегической политики, на оборону будет потрачено 2% ВВП.
Однако денежные вливания не решают проблему нехватки персонала. Ранее нехватка моряков составляла 1730 человек, за последние годы удалось восполнить дефицит только на 600 человек — не хватает по-прежнему больше тысячи. В результате модернизированный фрегат с новейшей радиолокационной установкой вынужден с октября 2017 года простаивать в доке без команды.
Всего в австралийском флоте восемь таких фрегатов, но одновременно вывести в море обычно можно только шесть. Водоизмещение кораблей составляет 3600 тонн, а экипаж (которого в данном случае нет) — 174 человека.
В отчете Института стратегической политики также содержится призыв к австралийским военным уделить больше внимания беспилотным системам, не требующим большого экипажа.
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Австралия модернизировала фрегат HMAS Perth типа Anzac. Однако уже два года корабль стоит в сухом доке и не может выйти в море. Причина проста: в команду фрегата...
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